Birlikte öldüler

Nişanlı çiftin kavgası, faciayla bitti. Korkunç olay, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde önceki gece meydana geldi. Özgür Özakın (32), nişanlısı Zeynep Nida Sözeri (32) ile aralarında çıkan sorunları çözmek istedi. Nişanlı çift, buluşmaya karar verdi. Bunun üzerine ikili, ayrı otomobillerle Köseağzı Plajı mevkiindeki piknik alanına gitti. Sözeri'ye kız arkadaşı Özge A. da eşlik etti. Araçlarından inen genç çift, piknik alanında bulunan 100 metrelik uçurumun kenarında konuşmak istedi. Uçurumun kenarında tartışan ikili, dengesini kaybederek 100 metrelik uçurumdan düştü. Araçta arkadaşını bekleyen Özge A. ise çığlık çığlığa bağırarak yardım istedi. Olay yerine koşan piknik alanının işletmecisi Nazım Tıngaz, çiftin uçurumun dibindeki deniz kenarına kadar yuvarlandığını tespit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çiftin öldüğünü belirledi. Cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Feci olayın görgü tanığı Özge A., "Zeynep ve nişanlısı uçurumun kenarında konuşmaya başladı. Bu sırada Özgür'ün ayağı takıldı ve sendeledi. Zeynep onu tutmak istedi. Ancak ikisi de uçurumdan düştü. Çığlık atarak yardım istedim" diye ifade verdi.