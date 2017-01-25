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BBC yalana doymuyor!

'nın yayınladığı Suudi Büyükelçi haberi yalanlandı. Büyükelçi'nin BBC'ye ya da başka bir medya kurumuna konuşmadığı ortaya çıktı.

BBC yalana doymuyor!

Suudi 'ın , bazı medya kuruluşlarında eski 'a ait olduğu iddia edilen ifadeleri yalanladı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "BBC'nin internet sitesinde yayınladığı Suudi Türk ilişkileri ve Suriye krizi konusunu ele alan ve Sayın Büyükelçi Adel Bin Siraj Merdad'a ait olduğu iddia edilen açıklamalarla ilgili olarak, Büyükelçilik söz konusu iddiaların uydurma olduğunu, Sayın Büyükelçinin 3 hafta önce 'deki görevini tamamlayarak ülkeden ayrıldığını, geçen haftalarda ne BBC 'ye ne de başka bir medya kuruluşuna herhangi bir açıklama yapmadığını beyan eder."

, eski büyükelçi Siraj Merdad'ın, Rusya'yla yakınlaşmaya ve İsrail krizinin çözülmesine işaret ederek "Türkiye ve AK Parti bize ihanet etti" dediğini iddia etmişti.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 18:16
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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L&#252;tfi Lütfi

İngiliz oyunları hiç hiç mi bitmez.Orta doğudaki bu ateş niye devam ediyor.Ege adaları asıl yunana peşkeş çekiliyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 19:40
Kalemaslan Kalemaslan

Sasilacak birsey yok hep YALAN/DOLAN ,degisen birsey yok,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 19:14
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