BBC yalana doymuyor!

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, bazı medya kuruluşlarında eski Ankara Büyükelçisi Adil Sirac Merdad'a ait olduğu iddia edilen ifadeleri yalanladı.
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "BBC'nin internet sitesinde yayınladığı Suudi Türk ilişkileri ve Suriye krizi konusunu ele alan ve Sayın Büyükelçi Adel Bin Siraj Merdad'a ait olduğu iddia edilen açıklamalarla ilgili olarak, Büyükelçilik söz konusu iddiaların uydurma olduğunu, Sayın Büyükelçinin 3 hafta önce Türkiye'deki görevini tamamlayarak ülkeden ayrıldığını, geçen haftalarda ne BBC 'ye ne de başka bir medya kuruluşuna herhangi bir açıklama yapmadığını beyan eder."
BBC Arapça, eski büyükelçi Siraj Merdad'ın, Rusya'yla yakınlaşmaya ve İsrail krizinin çözülmesine işaret ederek "Türkiye ve AK Parti bize ihanet etti" dediğini iddia etmişti.
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İngiliz oyunları hiç hiç mi bitmez.Orta doğudaki bu ateş niye devam ediyor.Ege adaları asıl yunana peşkeş çekiliyor.
Sasilacak birsey yok hep YALAN/DOLAN ,degisen birsey yok,
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