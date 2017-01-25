Başbakan sert çıktı: Tartışma sona erdi, nokta

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada, "Irak ile konuştuk, Başika, Musul konusu başta olmak üzere PKK ile mücadele ve Sincar'daki oldubittilerin nasıl ele alınacağını hep beraber değerlendirdik. Bütün bunları yapınca Türkiye'nin bölgedeki etkinliği de arttı. Bir yıl önce Suriye meselesinde Türkiye'yi hesaba katmayanlar, şu anda Türkiye'nin dediği neyse ona göre amel ediyorlar. İşte bu, ülkemizin gücüdür. Bu, ülkemizin, milletimizin gücünden, Cumhurbaşkanımızın dirayetinden geliyor." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Bu yıl 5 bin arkadaşımız siyaset akademisini başarıyla tamamlamıştır. 2008'den bugüne kadar 50 bin kişi siyaset akademisinde eğitim gördü, kendilerini geleceğe hazırladı. AK Parti siyasetinin başarısının altında yatan önemli sebeplerden biri de geleceğin siyasetçilerini yetiştiren bir okul olma özelliğidir. Siyaset Akademisinin çalışmalarına katkı veren her kardeşimize huzurlarınızda içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Akademi çalışmalarına katılan herkese de buradan teşekkürlerimi sunuyorum.

112 BİN 400 KİŞİYE İŞ MÜJDESİ

Dün önemli bir adım attık, kararlar aldık. 28 Kasım-11 Ocak tarihleri arasında Doğu'da, Güneydoğu'da yatırımcılarla görüşüldü, onların talepleri dinlendi ve beklentileri görüşüldü. Ortaya çıkan sonuç gayet memnuniyet verici. 23 il için yatırım yapmak üzere müracaat edenlerin sayısı bin 200'ü aşmış durumda. Toplam yatırım miktarı da 20 milyar doları bulmuş vaziyette. Bu yatırımlar bölgede gerçekleşirse 112 bin 400 vatandaşımız, gencimiz iş aş sahibi olacak. Bunu etrafıyla düşündüğümüzde bu sayısı 500 bini geçmiş olacak. Sadece bu rakamlar ön talep sırasında yapılan müracaatlardır. Program resmen dün başladı. Program kapsamında yatırım yapan herkese yapacağı yatırımla ilgili fizibilite hazırlama, danışmanlık yapma gibi hizmeti bedelsiz devlet verecektir.

YATIRIMCIYA FAİZSİZ KREDİ

Kullanılan kaynağın her kuruşunun nereye gittiğini, israf edilmediğini bilmek istiyoruz. Yatırım için arazi temininden başlayarak arsa üzerine bina yapılması dahil desteği vermeye devam edeceğiz. 10 milyara kadar sabit yatırımın bedelini biz karşılayacağız. Fabrika kurulduktan sonra iş bitmiyor. Üretim tesislerini büyütmek, geliştirmek isteyenlere de yine destek verilecek. Fabrika kuruldu, sıra fabrikanın içini donatmaya geldi. İçeriye alet, edevat, makina ne lazımsa onunla ilgili makina teçhizatın alımında da destek veriyoruz. Bu destek kredi şeklinde, faizsiz kredi şeklinde. 2 yılı ödemesiz olacak, 4-6 yıl arasında değişecek. Eğer içerideki makinaları yurt içinden alırsa kredi süresi daha uzun ve ödeme süresi de daha fazla olacaktır.

BİR DESTEK DE İŞLETMECİYE

Bütün bunlar olduktan sonra sıra geldi işletme desteğine. Yine 4 yıl süreyle 1 yılı ödemesiz, işletme süresince işletme kredisi olarak yatırımcılara temin edilmiş olacak. Bu üretim ve imalatla ilgili konular. Ayrıca hizmet sektörüyle ilgili yatırım yapmak isteyenler için de benzer destekler var. Çağrı merkezi kurmak isteyenlere destek vereceğiz. Veri merkezi kurmak istiyorlarsa onlara da destek vereceğiz. Bu iki sektör çok önemli. Bugün 80 bin civarında bu sektörde çalışan genç kızlarımız, genç erkek kardeşlerimiz var. Bu güzel bir sektör. Sadece sermayesi de fazla yok. Küçük bir yatırımla birçok insana kolayca iş bulabiliyorsunuz. Üstüne üstlük de vatandaşın derdiyle dertleniyorsunuz, sorunları çözüyorsunuz.

SURİYE'DE ATEŞKES

Göreve geldiğimizde, "Dostlukları arttıracağız, düşmanlıkları azaltacağız" dedik. Buna mecburuz; çünkü bölgede Türkiye'de bölge ülkelerinin teminatıdır. Rusya ile ilişkilerimizi düzelttik. İsrail'le süregelen sorunumuz vardı onu bir noktaya bağladık. O günlerde de Suriye'de 6 ay içerisinde iyi bir şeyler olacak, dedik. Hamdolsun Suriye'de ateşkesin sağlanması için Rusya, İran'la birlikte inisiyatif aldık, ateşkes sağlandı. Kazakistan, Astana'da bir zirve yapıldı ve üç ülkenin ateşkesin uyulduğunun takibini yapması konusunda mutabakat sağlandı.

EMNİYET SAĞLANINCA DÖNECEKLER

Üç ülke ayrıca Suriye'de siyasi sürece uluslararası toplumun katkı sağlamasını, BM kararlarına uymasını bekliyor. Suriye'de barışın sağlanması, terör örgütlerinin temizlenmesi için bir yandan da biz Fırat Kalkanı Operasyonu ile DEAŞ, PYD, YPG'ye karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Mücadeleyi veren Özgür Suriye Ordusu, biz de onlara destek veriyoruz. Amacımız terörle mücadeledir. Bölgeden terörün temizlenmesi, kardeş Suriye halkının can ve mal güvenliğinin huzura, esenliğe kavuşması, yıllardır memleketlerini terketmek zorunda kalan tekrar ülkelerine dönmesi öncelikle hedefimizdir. Biz onları zor zamanlarda misafir edeceğiz; ancak ülkelerinde huzur, barış, emniyet sağlandıktan sonra şüphesiz onlar da memleketlerine dönecektir.



MİLLİ İRADEYİ ALAŞAĞI ETMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEDİNİZ

​Yüce Meclis anayasa değişikliğinde kararı verdi. AK Parti kendine yakışır bir şekilde dayanışma ruhunu bu büyük grup Meclis'te gösterdi. Bütün milletvekili arkadaşlarımın göstermiş olduğu birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhu için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Yoldaş olmanın, gönüldaş olmanın gururunu bir kez daha yaşadım. Aydınlık Türkiye'nin yarınları, devletimizin bekası için tarihi bir görev yapmıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturuna yürekten inandık. Sizler milletin dediği olacak dediniz ve milli iradeye sahip çıktınız. Milli iradeyi alaşağı etmek isteyenlere beklediği fırsatı vermediniz.



ONLARA BİR KAÇ SÖZÜM VAR

AK Parti millet gücünün üstünde güç tanımadığı için Türkiye'nin en güçlü siyasi hareketidir. Bütün teşkilatımıza, bütün kademelerine sergiledikleri bu güzel dayanışma ruhu için bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye uzun zamandır vesayet anayasalarının yol açtığı sorunları çözmeye çalışıyor. 1982 Anayasası 18 sefer değiştirilmiş. Biz 19'uncu değişikliği de Meclis'te halk oylamasına götürmek suretiyle geçirdik. Bu anayasa Türkiye'nin bugünkü isteğini karşılayamıyor, demokrasinin gereklerini yerine getiremiyor. Bu anayasa değişikliğinin karşısında olanlara milletimin huzurunda söyleyeceğim birkaç söz var.



BUNLARIN KAFASINA GÖRE ATATÜRK DE SEÇİLEMEZDİ

Yıl 2007. AK Parti iktidar. 363 milletvekili var. Bu anayasanın değişmesine karşı ana muhalefet partisi "Sen 363 milletvekili ile Cumhurbaşkanını seçemezsin" dedi. Aslında onun dediği arkadaki vesayet odaklarının dediğidir. Ana muhalefet parti demokrasinin değil vesayetin sözcülüğünü yaptı. O gün Cumhurbaşkanlığı seçimini engellemeye çalıştılar. 367 icadıyla engellemeye çalıştılar. Onların kafasına göre düşünürsek, Atatürk, İnönü, Bayar'ın seçmileri de sakat. O sayıya ulaşan hiçbir şey yok. Biz öyle mi dedik, peki öyle. Madem öyle işte böyle. Vatandaşa gidiyoruz dedik. Milletimiz "Cumhurbaşkanını ben seçeceğim" dedi ve kararı verdi.

CHP'YE SERT ÇIKTI: TARTIŞMA SONA ERDİ, NOKTA

Şu anda yapılan 2007 referandumunda yapılan değişikliğin gereğini yerine getirmek eksik kalanı tamamlamaktır. Türkiye elden gidiyor diyenlerin kendileri gidiyor. Feryadı figanları kendi ikbal meseleleri için. Türkiye muassır medeniyetler seviyesine ilerliyor. Telaşları kendi gelecekleri, ikballeridir. Kaç sefer söyledik. 93 yılında Cumhuriyet ilan edildi. 1923'de rejim tartışması sona erdi, nokta. Kimi kandırıyorsunuz? Millet kararını verdi, padişahlık gitti Cumhuriyet geldi.



SİZ NEREDEYDİNİZ, BİZ GÖRMEDİK

Tek başına iktidar olduk. 363 milletvekili ile Ankara'ya geldik, hükümet kurduk. 'Hoşgeldniz' diye kafalarını uzattılar, 'Yeni ortağınız'... Ulan siz neredeydiniz! Seçim meydanlarında sizi görmedik. Burası Ankara dediler. O zaman anladık ki Ankara'da vesayet sahipleri var. 15 yıldır bu vesayet sahipleri ile mücadele ediyoruz. Nihayet sonuna geldik. Tek vesayet sahibi tanırım, aziz Türk milleti, onun dışında hiçbir vesayet tanımıyorum. Millet yetkiyi verir, canı istediği zaman yetkiyi de alır.



1923'TEN BERİ TOPLAM 65 HÜKÜMET KURULDU

Tek yol millete ram olmaktır, milletin kararına razı olmaktır. Bunun dışındaki yol çıkmaz yoldur, bunundaki dışındaki hal muhaldir. İnşallah bu değişiklikle birlikte ülkemiz kalkınma, refah yoluyla yeni ufuklara yelken açacak. 1923'ten bugüne 65 hükümet kuruldu. Ortalaması 1,5 yıl bile değil. 15 aylık hükümetlerde ne yapabilirsiniz? Tebrikleri kabul edersiniz, ondan sonra kurumlardan brifing alırsınız, ondan sonra da valizinizi toplarsınız, o kadar. Hizmet nerede? Bir başka bahara.

MHP İLE ORTAK KAMPANYA YOK

Referandum sürecinde çok şey konuşulacak. Hayırcılar, istemezükçüler bir tarafta konuşlanacak. Onlar kendi kapasitelerince neden hayır denmesi gerektiğini anlatacaklar. Biz de anlatacağız. Biz bu değişikliği MHP ile beraber yaptık. Uzlaşarak bir değişiklik hazırladık ve milletimizin önüne getiriyoruz. MHP kendi prensipleri içerisinde, ilkeleri doğrultusunda Meclis'teki duruşunu sokakta da gösterecek. Bunu sayın Bahçeli de ilan etti, kampanyayı evet üzerine kuracaklarını söyledi. MHP ile ortak kampanya diye bir şey yok. Onlar ayrı parti biz ayrı partiyiz ama bir amaç birliği var.



DEĞİŞİKLİK CUMHURBAŞKANI'NIN ONAYINA SUNULDU

Türkiye değişecek siz de değişeceksinzi kardeşim başka yolu yok. Değişime ayak uydurmayan herkes yok olmaya mahkumdur, biz de dahil. Vatandaş değişimi zorluyor, değişim istiyor. Direnen biz olamayız. Biz aksine değişimi zorlamamız lazım. Bu anayasa değişikliği muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde de kesin tarih açıklanmış olur. Bu YSK'nın vereceği karar. Biz onların adına burada tarih söylememiz doğru olmaz. Yapılan değişiklik şimdi Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı imzalayacak veya imzalamayacak. Biz imzalayacağını umit ediyoruz, geri gönderirse daha çok vakit kaybederiz. Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra 60 günü takip eden ilk pazar günü halkoylaması yapılır diyor kanun."