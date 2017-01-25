Bakan Albayrak'tan doğalgaz indirimi açıklaması!

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin İran gazında indirim sağlayacağı tahkim kararıyla ilgili açıklama yaptı.



Albayrak, "Bundan sonrasında uygun maliyete tedarik sağlayacağız. Türkiye için güzel bir haber oldu. Büyük bir kazanım oldu. Tahkim süreci iyi takip edildi. Emeği geçen tüm geçmiş bakanlarımız olsun, bürokraside bunu takip eden arkadaşlarımız olsun emeği geçen herkesi tebrik ediyor teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki süreçte İran gazı için yeniden mahsuplaşıp önümüze bakacağız. Uygun maliyette tedarik sağlayacağız." dedi.



Tahkim Mahkemesi'nin kararı sonucu, İran'dan ithal edilen doğalgaz fiyatında yüzde 13,3 indirim yapılacak. Karar uyarınca İran ayrıca Türkiye'ye 1,9 milyar dolar tazminat ödeyecek.