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Bakan Albayrak'tan doğalgaz indirimi açıklaması!

, İran'ın doğalgaz fiyatlarında indirime gitmesiyle ilgili, "Türkiye için güzel bir haber oldu. Büyük bir kazanım oldu. Tahkim süreci iyi takip edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayraktan doğalgaz indirimi açıklaması!

Enerji Bakanı , Türkiye'nin İran gazında indirim sağlayacağı tahkim kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Albayrak, "Bundan sonrasında uygun maliyete tedarik sağlayacağız. Türkiye için güzel bir haber oldu. Büyük bir kazanım oldu. Tahkim süreci iyi takip edildi. Emeği geçen tüm geçmiş bakanlarımız olsun, bürokraside bunu takip eden arkadaşlarımız olsun emeği geçen herkesi tebrik ediyor teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki süreçte İran gazı için yeniden mahsuplaşıp önümüze bakacağız. Uygun maliyette tedarik sağlayacağız." dedi.

Tahkim Mahkemesi'nin kararı sonucu, İran'dan ithal edilen doğalgaz fiyatında yüzde 13,3 indirim yapılacak. Karar uyarınca İran ayrıca Türkiye'ye 1,9 milyar dolar tazminat ödeyecek.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 12:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

sayın bakanım boş ver iranı miranı sen TANAP a bak onu suretlendir

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cevapla 25.01.2017 13:39
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