Komik olay İstanbul Eyüp'te yaşandı. Seçil K., otomobilini bir tamirhaneye götürdü. Genç kadın tamirci ile konuşurken, bu sırada arkadan diğer tamirci Mehmet A. yaklaştı. Dizlerinin üzerine çöken Mehmet A., (22) genç kadını baldırından ısırdı. Bir anda neye uğradığını şaşıran genç kadın, arkasını dönerek tamirciye bağırdı. Polisi arayan Seçil K., Mehmet A.'dan şikayetçi oldu. Mehmet A.'nın ifadesinde genç kadını bir arkadaşına benzettiğini ve şaka yapmak için bacağından ısırdığını söylediği öğrenildi.
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