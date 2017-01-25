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Ayy hoşt!

Ayy hoşt!
Komik olay İstanbul Eyüp'te yaşandı. Seçil K., otomobilini bir tamirhaneye götürdü. Genç kadın ile konuşurken, bu sırada arkadan diğer tamirci Mehmet A. yaklaştı. Dizlerinin üzerine çöken Mehmet A., (22) genç kadını baldırından ısırdı. Bir anda neye uğradığını şaşıran genç kadın, arkasını dönerek tamirciye bağırdı. Polisi arayan Seçil K., Mehmet A.'dan şikayetçi oldu. Mehmet A.'nın ifadesinde genç kadını bir arkadaşına benzettiğini ve yapmak için bacağından ısırdığını söylediği öğrenildi.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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