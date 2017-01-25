Ateş parçası nine

Tüyler ürperten olayın adresi Samsun'un Vezirköprü İlçesi... Esenköy Mahallesi'nde oturan İsmail-Satu Erol (74) çiftinin evinde giysilerde, makine örtüsünde, raflarda beklenmedik anda yangın çıkıyor. Özellikle Satu Erol evde olduğunca çıkan yangının sebebi belirlenemiyor. Mahallede birinci aza görevi yapan Alaattin Atay (42), 3 gecedir nöbet tuttuklarını, evin muhtelif yerlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktığını, yangınsöndürüldükten sonra başka bir yerdetekrar çıktığını söyledi. Atay, "Önce bu yangının elektrikten kaynaklandığını düşündük. Tüm tesisatı değiştik. Ancak yine yangın çıktı. Elektriği tamamen kestik. Yangın yineçıktı. Yangından zarar gören eşyaları toplayıp yaktık. Satu teyze evde olduğu zamanyangın çıkıyor. O evden ayrılınca yangınolmuyor. Bu olaya herkes şahit" şeklinde konuşarak hayretler içinde olduğunu anlattı.
BİRİ SÖNÜYOR DİĞERİ YANIYOR
Satu Erol da, evde eşiyle oturdukları sırada koltuk örtüsünün aniden yanmayabaşladığını, örtü söndürüldükten sonramakine örtüsünün tutuştuğunu, onuda söndürünce minderin yandığını, ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi. Erol, "2 gece eve gelmedim yangın çıkmadı. Bugün geldim yangın başladı" diyerek yardım istedi.
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