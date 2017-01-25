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Ateş parçası nine

Samsun’da yaşlı çiftin oturduğu evin farklı yerlerinde kendiliğinden çıkan hayrete düşürüyor. Eşyaların Satu nine evdeyken yanması şaşırtıyor

Ateş parçası nine
Tüyler ürperten olayın adresi Samsun'un Vezirköprü İlçesi... Esenköy Mahallesi'nde oturan İsmail-Satu Erol (74) çiftinin evinde giysilerde, makine örtüsünde, raflarda beklenmedik anda çıkıyor. Özellikle Satu Erol evde olduğunca çıkan yangının sebebi belirlenemiyor. Mahallede birinci aza görevi yapan Alaattin Atay (42), 3 gecedir nöbet tuttuklarını, evin muhtelif yerlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktığını, yangın söndürüldükten sonra başka bir yerde tekrar çıktığını söyledi. Atay, "Önce bu yangının elektrikten kaynaklandığını düşündük. Tüm tesisatı değiştik. Ancak yine yangın çıktı. Elektriği tamamen kestik. Yangın yine çıktı. Yangından zarar gören eşyaları toplayıp yaktık. Satu teyze evde olduğu zaman yangın çıkıyor. O evden ayrılınca yangın olmuyor. Bu olaya herkes şahit" şeklinde konuşarak hayretler içinde olduğunu anlattı.

BİRİ SÖNÜYOR DİĞERİ YANIYOR
Satu Erol da, evde eşiyle oturdukları sırada koltuk örtüsünün aniden yanmaya başladığını, örtü söndürüldükten sonra makine örtüsünün tutuştuğunu, onu da söndürünce minderin yandığını, ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi. Erol, "2 gece eve gelmedim yangın çıkmadı. Bugün geldim yangın başladı" diyerek yardım istedi.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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cevapla 25.01.2017 01:15
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