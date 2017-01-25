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Askerlik sevgisi zayıflattı

Askerlik sevgisi zayıflattı
Aşırı kiloları nedeniyle askere alınmayan Polat Ökmen (20), obezite ameliyatıyla istenilen kiloya ulaştı. "Askere gitmek için zayıfladım" diyen Ökmen, vatani görevinin başlayacağı Mart ayını iple çektiğini söyledi. İstanbul'da bir restoranın işletmeciliğini yapan Polat Ökmen, hareketsizlik ve fast-food beslenme nedeniyle 125 kiloya ulaştı. Askerlik çağı geldiğinde aşırı kiloları nedeniyle askere alınamayacağını öğrendi. Küçüklüğünden beri asker olmayı hayal eden Ökmen, vatani görevini gerçekleştirebilmek için zayıflamaya karar verdi. Kilolarını diyet ve sporla veremeyince mide küçültme ameliyatıyla 35 kilo vererek 90 kiloya indi. Polat Ökmen, "Askere alınmam için olmam gereken kilo 100'dü. Ben 90'a indim. Bana imkansız gibi gelen askerlik hayalimi gerçekleştireceğim için mutluyum" dedi.
  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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