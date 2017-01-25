Aşk-ı intikam

Armatör M.E.S., sekreterinden çocuk yaptı. Durumu öğrenen eşi O.S., 3 milyon lira tazminat alıp boşandı. Aldatılmayı hazmedemeyen kadın Çin’den ıslak imza makinesi getirtti. Eski eşinin ortağı ve sekreterinin imzasıyla 50 milyon dolarlık senet hazırlattı
İzmirli armatör, M.E.S. 6 yıl önce şirketinde çalışan sekreter S.G.'ye gönlünü kaptırdı. Çiftin bu ilişkiden çocukları oldu. Olayı öğrenen armatörün eşi O.S., birkaçgayrimenkul ve yaklaşık 3 milyon liratazminat alarak boşandı. Ancak aldatılan kadının intikam ateşi sönmedi. Bir dedektiflikşirketiyle anlaştı. Eski eşinden, intikam almakiçin harekete geçti. Armatörün sekreter sevgilisinin evine kurye görünümlü bir dedektif gönderdi. Genç kadına, bir çocuk dergisi teslim edip imzasını aldırdı. Daha sonra Çin'dengetirtiği bir cihaz sayesinden sekreterinıslak imzasını çıkarttı. Bu imzayla 70 bin TL'lik senet hazırladı. Eski kocasına gönderdi. Sevgilisinin imzasını görünce şoke olan adam, senedi ödemek zorunda kaldı. İntikama doymayan O.S. bu kez aynı yöntemle armatör M.E.S.'in iş ortağı olan N.B.'yi de aynı tuzağa düşürdü. Dedektiflik bürosu ile birlikte N.B.'nin ıslak imzasını çıkarttı. 50 milyon dolarlık senethazırladı. Kefil olarakta eski kocası ilesekreter sevgilisini gösterdi. Dolandırıldıklarının farkına varan mağdurlar soluğu emniyette aldı. Polis ekipleri, armatörün eski eşi O.S., özel dedektiflik bürosunda çalışan 15 kişiyi gözaltına aldı.
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