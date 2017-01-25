Aşk-ı intikam

İzmirli armatör, M.E.S. 6 yıl önce şirketinde çalışan sekreter S.G.'ye gönlünü kaptırdı. Çiftin bu ilişkiden çocukları oldu. Olayı öğrenen armatörün eşi O.S., birkaç gayrimenkul ve yaklaşık 3 milyon lira tazminat alarak boşandı. Ancak aldatılan kadının intikam ateşi sönmedi. Bir dedektiflik şirketiyle anlaştı. Eski eşinden, intikam almak için harekete geçti. Armatörün sekreter sevgilisinin evine kurye görünümlü bir dedektif gönderdi. Genç kadına, bir çocuk dergisi teslim edip imzasını aldırdı. Daha sonra Çin'den getirtiği bir cihaz sayesinden sekreterin ıslak imzasını çıkarttı. Bu imzayla 70 bin TL'lik senet hazırladı. Eski kocasına gönderdi. Sevgilisinin imzasını görünce şoke olan adam, senedi ödemek zorunda kaldı. İntikama doymayan O.S. bu kez aynı yöntemle armatör M.E.S.'in iş ortağı olan N.B.'yi de aynı tuzağa düşürdü. Dedektiflik bürosu ile birlikte N.B.'nin ıslak imzasını çıkarttı. 50 milyon dolarlık senet hazırladı. Kefil olarakta eski kocası ile sekreter sevgilisini gösterdi. Dolandırıldıklarının farkına varan mağdurlar soluğu emniyette aldı. Polis ekipleri, armatörün eski eşi O.S., özel dedektiflik bürosunda çalışan 15 kişiyi gözaltına aldı.



Fatih ŞENDİLİ