Anlaşma tamam

Astana görüşmelerinin son gününde Türkiye, Rusya ve İran ortak açıklama yaptı. Türkiye'yi temsilen Astana'da bulunan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, "Gerçekten önemli bir toplantı yapıldı. Sonuçları da çok verimli bir süreci başlatacak" dedi. 3 ülkenin imza attığı açıklamanın en önemli maddesi "Suriye sorununun askeri çözümü yoktur" olarak açıklandı. İşte açıklamadan öne çıkan satır başları:
Türkiye, Rusya ve İran Suriye'deki ateşkesin desteklenmesi için üçlü bir mekanizma kuracak.
Koalisyon güçlerinin yönettiği Cenevre görüşmeleri desteklenecek.
Üç ülke, Cenevre'de 8 Şubat'ta gerçekleştirilecek bir sonraki Suriye görüşmelerine silahlı muhalif grupların temsilcilerinin de katılması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 no'lu kararının uygulanması konusunda da mutabık kaldı.
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