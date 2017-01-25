Acılı dava!

Adana’da Yusuf Demir, tarla meselesi yüzünden tartıştığı amca çocuklarını tüfekle yaraladı. Mahkemelik olan taraflar, dün adliye önünde birbirlerine silah çekti. Çıkan kavgada Hüseyin Denizhan ölürken yedi kişi de yaralandı
Filmlerdeki silahlı çatışma sahnelerini aratmayan olay Adana'da yaşandı. Amca çocukları olan YusufDemir ile Hüseyin ve Yusuf Denizhan kardeşler geçen yıl tarla meselesi yüzünden tartıştı. Yusuf Demir, Denizhankardeşlere tüfekle ateş açtı. Yaralan ikili, Demir'e "Silahla yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından dava açtı. Adana 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasının ardından, iki taraf ve yakınları, koridorda kavga etti. Tarafları ayıran polisler, daha sonra dışarıya çıkardı. Bu aradabir grup, adliyenin yanındaki çayocağında oturunca diğer grupla sözlüatışma başladı. Ardından bir andasilahlar çekildi. Ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların bazıları işyerlerine kaçtı. Bazıları da otomobillerin kenarlarına sığınarak kurşunlardan kendilerini korumaya çalıştı. Bu sırada adliyenin güvenliğini sağlayan çevik kuvvet ekipleri ile trafik polisleri ve güven timleri olaya müdahale etti. Silahla havaya ateş açan polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Çatışmada yaralanan Hüseyin, Harun ve Recep Denizhan ile kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan ikiyaralıdan Hüseyin Denizhan öldü.
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