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Acılı dava!

’da Yusuf Demir, tarla meselesi yüzünden tartıştığı amca çocuklarını tüfekle yaraladı. Mahkemelik olan taraflar, dün adliye önünde birbirlerine silah çekti. Çıkan kavgada Hüseyin Denizhan ölürken yedi kişi de yaralandı

Acılı dava!
Filmlerdeki silahlı sahnelerini aratmayan olay 'da yaşandı. Amca çocukları olan Yusuf Demir ile Hüseyin ve Yusuf Denizhan kardeşler geçen yıl tarla meselesi yüzünden tartıştı. Yusuf Demir, Denizhan kardeşlere tüfekle ateş açtı. Yaralan ikili, Demir'e "Silahla yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından dava açtı. Adana 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasının ardından, iki taraf ve yakınları, koridorda kavga etti. Tarafları ayıran polisler, daha sonra dışarıya çıkardı. Bu arada bir grup, adliyenin yanındaki çay ocağında oturunca diğer grupla sözlü atışma başladı. Ardından bir anda silahlar çekildi. Ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların bazıları işyerlerine kaçtı. Bazıları da otomobillerin kenarlarına sığınarak kurşunlardan kendilerini korumaya çalıştı. Bu sırada adliyenin güvenliğini sağlayan çevik kuvvet ekipleri ile trafik polisleri ve güven timleri olaya müdahale etti. Silahla havaya ateş açan polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Çatışmada yaralanan Hüseyin, Harun ve Recep Denizhan ile kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan iki yaralıdan Hüseyin Denizhan öldü.


Karnından vurulan bir kişinin ağzından kan geldi.



Nazan ERDEM-Murat KARAMAN-Ziya RAMOĞLU
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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