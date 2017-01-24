Zayıflamak istiyorum

Mersin Erdemli'de yaşayan Ali Çetinel(27) 7 yaşından bu yana kilo almayabaşladı. İşlettiği bakkal dükkanında süreklioturarak çalışması da kilo almasında etkilioldu. Tatlı ve çikolata gibi yiyecekleri sıksık tükettiğini anlatan Ali Çetinel, "MersinÜniversitesi Tıp Fakültesi'nde muayeneoluyorum. Doktorlar, mide balonutedavisi önerdi. Bu operasyon için 5bin lira istendi. Ancak benim bu parayıödemem mümkün değil. Sağlığımakavuşmak istiyorum" dedi.
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