Zayıflamak istiyorum

Mersin Erdemli'de yaşayan Ali Çetinel (27) 7 yaşından bu yana kilo almaya başladı. İşlettiği bakkal dükkanında sürekli oturarak çalışması da kilo almasında etkili oldu. Tatlı ve çikolata gibi yiyecekleri sık sık tükettiğini anlatan Ali Çetinel, "Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde muayene oluyorum. Doktorlar, mide balonu tedavisi önerdi. Bu operasyon için 5 bin lira istendi. Ancak benim bu parayı ödemem mümkün değil. Sağlığıma kavuşmak istiyorum" dedi.