Yolun sonu

Yunanistan, FETÖ’yü korumaya aldı! Kamplarında beslediği DHKP-C’li iki teröristi ise serbest bıraktı. İstanbul Emniyeti ile AK Parti Binası’na saldıran o hainlerden biri yakalandı. Diğer teröristin adresi ise mezarlıktı!
Üst akıl, kendi küresel terörünü ortaya çıkardı. Yunanistan ise küresel terörün kollarından olan DHKPC'ye hizmette sınır tanımadı. FETÖ'cüleri Olimpiyat Köyü'nde ağırlayan Komşu, DHKP-C'li hainleri ise Lavrion Kampı'nda ağırladı! Türkiye'nin iadesini istediği teröristleri geri vermek yerine burada barındırdı. Onlardan ikisi de Şerif Turunçile Bilgehan Karpat'tı. İki hain geçtiğimiz yıl Sabancı Suikastı'nın sanığı İsmail Akkol ile Türkiye'ye giriş yapmıştı. Akkol yakalanırken iki terörist kaçmıştı. İşte o hainler önceki gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile AK Parti İl Binası'na lav silahı ile saldırdı. Turunç, kılık değiştirip Tekirdağ'dan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Bilgehan Karpat ise operasyonda ölü olarak ele geçirildi. Tekirdağ'daki mobesekameraları ise teröristlerinşehirde nasıl dolaştığını gözlerönüne serdi. Terörist Karpat cenaze namazı kılınmadan, yaklaşık 20 kişinin katılımıyla sessiz sedasız defnedildi.
Bilgehan Karpat, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü önünde görüntülendi. Saçlarını kesip bıyığını uzatan Şerif Turunç, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.