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Yıkılmadım ayaktayım

Vatani görevini Kayseri’de yapan 17 Aralık’ta kalleş ’nın bombalı saldırısıyla yaralandı. Bacağını kaybeden yiğit asker dün ikinci kez operasyon geçirdi. Bacağı bu kez diz üstünden kesilen Ferdi Çatal “Vatanım, milletim sağ olsun. Yıkılmadım, ayaktayım” diyerek teröre cevap verdi

Yıkılmadım ayaktayım
Kastamonu'nun Daday İlçesi nüfusuna kayıtlı , 'lı teröristlerin geçen 17 Aralık'ta, Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda yaralı kurtuldu. 14 askerin şehit olduğu saldırının ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ferdi Çatal, 1 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlattı.



BİRİ BANA YETER
Ferdi Çatal'ın, tedavi kapsamında önce sağ bacağı diz altından kesildi. Gazi asker, ilk operasyonun ardından tekerlekli sandalyede otururken çekilen fotoğrafını, "Öldüremedin PKK. Bir bacak gitti, Allah bir tane daha vermiş, yeter o da bana. Ne mutlu Türküm diyene" notuyla Facebook'ta paylaştı. Hastanede tedavisi devam eden Ferdi Çatal'ın aynı bacağı bu kez diz üstünden operasyonla ikinci kez kesildi. Operasyonun enfeksiyon nedeniyle yapıldığı belirtildi. Ferdi Çatal, bu kez hastane koridorunda koltuk değnekleriyle yürürken çekilen fotoğrafını "Vatanım, milletim sağ olsun. Yıkılmadım, ayaktayım" notuyla Instagram ve Facebook hesabında paylaştı. Ferdi Çatal ayrıca tedavisi boyunca kendisine destek olanlara da teşekkür etti.


* Kastamonu'da tedavi gören Ferdi Çatal, sosyal medyadan PKK'ya meydan okudu.


* Bir bacağını kaybeden Ferdi Çatal'ın ayağı enfeksiyon nedeniyle diz üstünden kesildi.
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