Vatani görevini Kayseri’de yapan Ferdi Çatal 17 Aralık’ta kalleş PKK’nın bombalı saldırısıyla yaralandı. Bacağını kaybeden yiğit asker dün ikinci kez operasyon geçirdi. Bacağı bu kez diz üstünden kesilen Ferdi Çatal “Vatanım, milletim sağ olsun. Yıkılmadım, ayaktayım” diyerek teröre cevap verdi
Kastamonu'nunDaday İlçesi nüfusunakayıtlı Ferdi Çatal, PKK'lıteröristlerin geçen 17 Aralık'ta,Kayseri 1'inci KomandoTugay Komutanlığı'ndançarşı iznine çıkan askerleritaşıyan otobüse bomba yüklüaraçla gerçekleştirdiği saldırıda yaralıkurtuldu. 14 askerin şehit olduğu saldırınınardından Erciyes Üniversitesi Tıp FakültesiHastanesi'ne kaldırılan Ferdi Çatal, 1 haftayoğun bakımda kaldıktan sonra hayatitehlikeyi atlattı.
BİRİ BANA YETER
Ferdi Çatal'ın, tedavi kapsamındaönce sağ bacağı diz altından kesildi. Gaziasker, ilk operasyonun ardından tekerleklisandalyede otururken çekilen fotoğrafını,"Öldüremedin PKK. Bir bacak gitti,Allah bir tane daha vermiş, yeter o dabana. Ne mutlu Türküm diyene" notuylaFacebook'ta paylaştı.Hastanede tedavisi devam eden FerdiÇatal'ın aynı bacağı bu kez diz üstündenoperasyonla ikinci kez kesildi. Operasyonunenfeksiyon nedeniyle yapıldığı belirtildi.Ferdi Çatal, bu kez hastane koridorundakoltuk değnekleriyle yürürken çekilenfotoğrafını "Vatanım, milletim sağolsun. Yıkılmadım, ayaktayım" notuylaInstagram ve Facebook hesabında paylaştı.Ferdi Çatal ayrıca tedavisi boyuncakendisine destek olanlara da teşekkür etti.
* Kastamonu'da tedavi gören Ferdi Çatal, sosyal medyadan PKK'ya meydan okudu.
* Bir bacağını kaybeden Ferdi Çatal'ın ayağı enfeksiyon nedeniyle diz üstünden kesildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.