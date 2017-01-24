Yağmur’un davasına bakanlık takibi

Türkiye, 21 Kasım 2016'da Yağmur Kaldırım'ın (9) ölümüne neden olan taciz haberiyle sarsıldı. İzmir'de ilkokul öğrencisi Yağmur, babasından izin alıp komşularının kızıyla balkonlarında oynamaya başladı. Bir süre sonra yalnız kaldığında arkadaşının dedesi T.Ç.'nin tacizine uğradı. Eve giden Yağmur, olan biteni annesine anlattı. Ailesi polise gitti. Gözaltına alınan T.Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 'Çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan yargılanan zanlı 21 Kasım'da mahkemeye çıkarıldı. Ancak küçük Yağmur yaşadığı strese dayanamadı. Mahkeme günü kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Duruşma ise ertelendi. İğrenç olayın ardından Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, HSYK, yargılama sürecini yakın takibe aldı. 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi ilgili birimlere dava dosyasını gönderdi.