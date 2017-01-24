Uludağ’da baba-oğul operasyonu

Ankara'da üniversitede okuyan ve sömestr tatilinde ailesi ile Uludağ'a giden 22 yaşındaki Onur Demirel macera tutkusu yüzünden kayak yaparken ormanlık alana girdi. Genç kayboldu. Hemen babası Mehmet Demirel'e haber verdi. Oğlunu kurtarmak için ormana giren baba Demirel de kara saplanınca Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Hemen harekete geçen ekipler, 1 saat sonra baba-oğulu ulaşmayı başardı. Genç adam, "Spor sevdalısıyım, eğlenmeye gelmiştik. Fakat keyifsiz bir olay yaşadık. Babam ve ben hiçbir yeri bilmiyoruz. Görmüyoruz, heyecanlıydı" dedi.