Yol Durumu
  1. Protein tozu dedi bonzai maddesi çıktı
  2. Şantaj takımı

Uludağ’da baba-oğul operasyonu

Uludağ’da baba-oğul operasyonu
Ankara'da üniversitede okuyan ve sömestr tatilinde ailesi ile Uludağ'a giden 22 yaşındaki Onur Demirel macera tutkusu yüzünden kayak yaparken ormanlık alana girdi. Genç kayboldu. Hemen babası Mehmet Demirel'e haber verdi. Oğlunu kurtarmak için ormana giren baba Demirel de kara saplanınca Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Hemen harekete geçen ekipler, 1 saat sonra baba-oğulu ulaşmayı başardı. Genç adam, "Spor sevdalısıyım, eğlenmeye gelmiştik. Fakat keyifsiz bir olay yaşadık. Babam ve ben hiçbir yeri bilmiyoruz. Görmüyoruz, heyecanlıydı" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar