Uludağ’da baba-oğul operasyonu

Ankara'da üniversitede okuyan ve sömestr tatilinde ailesi ile Uludağ'a giden 22 yaşındaki Onur Demirel macera tutkusu yüzünden kayak yaparken ormanlık alana girdi. Genç kayboldu. Hemen babası Mehmet Demirel'e haber verdi. Oğlunu kurtarmak için ormanagiren baba Demirel de kara saplanıncaJandarma Arama Kurtarmaekiplerinden yardım istedi. Hemenharekete geçen ekipler, 1 saat sonrababa-oğulu ulaşmayı başardı. Genç adam, "Spor sevdalısıyım, eğlenmeye gelmiştik. Fakat keyifsiz bir olay yaşadık. Babam ve ben hiçbir yeri bilmiyoruz. Görmüyoruz, heyecanlıydı" dedi.
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