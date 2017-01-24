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Tuğba’dan güzel haber

Üniversiteli , 3 gün önce ‘Ben artık Tuğba değilim. Beni aramayın’ notu bırakıp ortadan kayboldu. Her yerde aranan kayıp genç kız, dün Alanya’da bulundu

Tuğba’dan güzel haber
Kocaeli'de ailesiyle yaşayan Tuğba Nur U. (19), geçen yıl Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandı. Üniversite için İzmir'e gidip halasının yanında kalmaya başlayan Tuğba Nur, geçen Cuma günü ailesinin yanına dönmek için otobüs bileti aldı. Halası ve eniştesi tarafından otobüs terminaline bırakılan Tuğba Nur'dan bir daha haber alınamadı. Yapılan araştırmalarda genç kızın otobüse binmediği saptandı. Genç kızın, halasıyla kaldığı evdeki odasına, "Beni aramayın, ben artık Tuğba değilim" yazılı not bıraktığı ortaya çıktı. U.'nun en son çadır, bot ve peruk gibi eşyalar aldığı anlaşıldı. Polis ekipleri, genç kızı bulmak için çalışma başlattı. 3 gündür aranan kayıp kız, Alanya'da bulundu. Polis merkezine götürülen genç kız, ifadesinde reşit olduğunu ve aralarındaki sorunlar nedeniyle ailesiyle görüşmek istemediğini anlattı. Tuğba Nur U., ifadesinin ardından nöbetçi savcılık talibatıyla serbest bırakıldı.
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