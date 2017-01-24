Tuğba’dan güzel haber

Kocaeli'de ailesiyle yaşayan TuğbaNur U. (19), geçen yıl Ege Üniversitesiİletişim Fakültesi Radyo Televizyon veSinema Bölümü'nü kazandı. Üniversiteiçin İzmir'e gidip halasının yanında kalmayabaşlayan Tuğba Nur, geçen Cuma günüailesinin yanına dönmek için otobüs biletialdı. Halası ve eniştesi tarafından otobüsterminaline bırakılan Tuğba Nur'danbir daha haber alınamadı. Yapılanaraştırmalarda genç kızın otobüsebinmediği saptandı. Genç kızın, halasıylakaldığı evdeki odasına, "Beni aramayın,ben artık Tuğba değilim" yazılı notbıraktığı ortaya çıktı. Tuğba Nur U.'nun enson çadır, bot ve peruk gibi eşyalar aldığıanlaşıldı. Polis ekipleri, genç kızı bulmakiçin çalışma başlattı. 3 gündür aranan kayıpkız, Alanya'da bulundu. Polis merkezinegötürülen genç kız, ifadesinde reşitolduğunu ve aralarındaki sorunlar nedeniyleailesiyle görüşmek istemediğini anlattı.Tuğba Nur U., ifadesinin ardından nöbetçisavcılık talibatıyla serbest bırakıldı.
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