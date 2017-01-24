Tokada karşı bıçak!

Aydın'da dün 22 yaşındaki Yasin Lapçin, kahvehane işleten 44 yaşındaki babası Ömer Osman Lapçin'den para istedi. Oğlunun çalışmamasına sinirlenen adam para vermeyi reddedince baba oğul arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanınardından daha da sinirlenen baba, oğluna takatattı. Bu durumu hazmedemeyen Yasin Lapçin de, eline geçirdiği bıçağı babasının vücuduna sapladı. Talihsiz adam, aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, oğlu ise kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ÖmerOsman Lapçin, ambulansla AdnanMenderes Üniversitesi Hastanesi'nekaldırıldı. Ameliyata alınan Lapçin'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hemen harekete geçen polis, zanlıYasin Lapçin'i kısa süre sonrababasını bıçakladığı bıçakla birlikteyakaladı. Umurlu Polis Merkezi'negetirilen zanlı genç sorguya alınırken,olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kazım YÖRÜKCE
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