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Tokada karşı bıçak!

22 yaşındaki genç, para istediği için kendisini tokatlayan babasını bıçakladı. Hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi sürüyor

Tokada karşı bıçak!
Aydın'da dün 22 yaşındaki Yasin Lapçin, kahvehane işleten 44 yaşındaki babası Ömer Osman Lapçin'den para istedi. Oğlunun çalışmamasına sinirlenen adam para vermeyi reddedince baba oğul arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından daha da sinirlenen baba, oğluna takat attı. Bu durumu hazmedemeyen de, eline geçirdiği bıçağı babasının vücuduna sapladı. Talihsiz adam, aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, oğlu ise kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ömer Osman Lapçin, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Lapçin'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hemen harekete geçen polis, zanlı Yasin Lapçin'i kısa süre sonra babasını bıçakladığı bıçakla birlikte yakaladı. Umurlu Polis Merkezi'ne getirilen zanlı genç sorguya alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazım YÖRÜKCE
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