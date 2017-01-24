Tarihi hırsız

İzmir'de S.D.'nin tarihi eser satmaya çalıştığı ihbarını alan polis, operasyon düğmesine bastı. S.D.'nin evinden Bizans dönemine ait tanrıça heykeli başı, 11 altın sikke ve mühür çıktı. Piyasa değeri 2 milyon TL olan eserler, Efes Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, S.D. ve M.A. gözaltına alındı.