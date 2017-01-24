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Tarihi hırsız

Tarihi hırsız
İzmir'de S.D.'nin tarihi eser satmaya çalıştığı ihbarını alan polis, operasyon düğmesine bastı. S.D.'nin evinden Bizans dönemine ait tanrıça heykeli başı, 11 altın sikke ve mühür çıktı. Piyasa değeri 2 milyon TL olan eserler, Efes Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, S.D. ve M.A. gözaltına alındı.
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