Tanzanya’da 9 anlaşma imzalandı

Tanzanya'da, Türkiye ile Tanzanya arasında 9 anlaşma, işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalandı. "Eğitim Alanında İşbirliğiAnlaşması"nı Türkiye adına Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tanzanya adına ise Eğitim, Bilim ve Mesleki Eğitim Bakanı Joyce Ndalichako imzaladı. Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında Mutabakat Zaptı"na Türkiye adına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tanzanya adına Sağlık Bakanı Mwalimo imza attı. İki ülke arasındaki "Turizm Mutabakat Muhtırası" Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tanzanya adına Turizm Bakanı Jumanne Maghembe tarafından imza altına alındı.
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