Şırınga mağduru: AİDS’ten korktum

Metrobüste bir hemşirenin şırıngalı saldırısına uğrayan Ercan Paksoy konuştu: “Oturur oturmaz beni itelemeye başladı. Sonra ben bacağımda bir ağrı hissettim. Şırıngayı görünce benim aklıma direk AIDS hastalığı geldi”
Her gün binlerce kişinin yolculuk yaptığı metrobüste geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı. İstanbul Mecidiyeköy'den metrobüse binen Ercan Paksoy ön koltuklardan birine geçti. Yanına hemşire olan Semra H. oturdu. Paksoy'u itelemeye başlayan kadın, ardından bacağına şırınga sapladı. Genç adam neye uğradığını şaşırdı. Birbirine giren ikili, Edirnekapı durağında indi. Durumu polise anlattı. Enjektörün boş olduğu belirlenirken, Paksoy'un hastalık kapma ihtimaline karşı araştırmaların devam ettiği öğrenildi. Yaşadığı olay karşısında büyük şok yaşayan Ercan Paksoy, konuştu. Genç adam, "Mecidiyeköy'denmetrobüse bindim. Birkaç durak sonra bir bayan geldiben en ön koltukta oturuyordum. Bayan 'oturabilirmiyim?' dedi. Buyurun oturun dedim. Oturur oturmaz beni itelemeye başladı. Ben de bir psikolojik sorunu vardır bana bir şey olmasın diye biraz daha diğer tarafa döndüm. Sonra ben bacağımda bir ağrı hissettim. Döndüm ki enjektör ucunu benim bacağıma batırmış. Sonra hemen kapadı. Kapatınca ben elinden kaptım. Bağırdım neden batırdın bana ben ne yaptım diye bağırdım. Hiç cevap vermedi. Sadece öyle durdu. Enjektörü görünce bir kaç tane bayan 'polis çağırın' diye bağırmaya başladı. O sırada içeride birisi ben polisim sakin olun kardeşim dedi. O sırada Edirnekapı durağındaydık. Ben durumu anlattım" diye konuştu. Sözlerine ise şöyle devam etti: "Bayangayet rahat ve soğuk kanlıydı. Benhemşireyim dedi. Daha sonra beraberkarakola gittik. Enjektörü görüncebenim aklıma direk AIDS hastalığı geldi. Bana AIDS mi bulaştırmaya çalışıyor acaba diye düşündüm. Karakola gittiğimizde beni direk hastaneye gönderdiler. Enjektör kullanılamamış ama belki önce başkasına batırıp sana batırılmıştır dedi doktorlar. İğne incelenmek üzere adli tıpa gitti. Sonuçların 6 ay sonra geleceğini söylediler. "
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