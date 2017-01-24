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Şemsiyeli intihar

Şemsiyeli intihar
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yolunda dün bir kişi intihar girişiminde bulundu. Elindeki şemsiye ile korkuluklara tutunan kişiyi gören sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köprü korumadaki polisler çevre güvenliği aldı. Daha sonra müzakereci bir polis, intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonunda intihardan vazgeçirildi. 35-40 yaşlarındaki kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İntihara kalkışan kişinin elindeki şemsiyeyi ne amaçla kullandığı merak konusu oldu.
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