Şemsiyeli intihar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yolunda dün bir kişi intihar girişiminde bulundu. Elindekişemsiye ile korkuluklara tutunan kişiyigören sürücüler, durumu polis ekiplerinebildirdi. İhbar üzerine köprü korumadaki polisler çevre güvenliği aldı. Daha sonra müzakereci bir polis, intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat sürençalışmalar sonunda intihardan vazgeçirildi. 35-40 yaşlarındaki kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İntiharakalkışan kişinin elindeki şemsiyeyi neamaçla kullandığı merak konusu oldu.
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