Şantaj takımı

Burksa'da üınlüm çocuk dokıtorla!- rından H.T., çalıştığı hastanede birçok kadının kalbini çaldı. Birlikte olduğu kadınları ise kayıt altına aldı. Görüntüleri ise laptopuna yükledi. 2010 yılında bilgisayarı bozulunca tamire verdi. Firma çalışanı G.M., görütüleri fark etti. Tamir yapılan bilgisyar doktara teslim edildi. 2 yıl sonra, G.M. işten ayrıldı. Arkadaşları G.E. ve Z.S.'ye durumu anlattı. Görüntülerle doktora şantaj yapan üç kafadar, para istedi. H.T., soluğu savcılıkta aldı. Gençler 2012'de yakalandı. Mahkeme 2013 yılında üç sanık hakkında, 'verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan ceza verdi. Bu karar, hem sanıkların avukatı hem de doktorun avukatı tarafından temyiz edildi. Temyiz incelemesini Yargıtay 12. Ceza Dairesi yaptı. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozmanın gerekçesini, sanıklara, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' suçlarından verilmesi gerektiği oluşturdu. Daire ayrıca, verilecek cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi gerektiğine hükmetti. Daire kararında, doktorun bilgisayarında bulunan görüntüler için ise "Özel yaşam alanı" değerlendirmesi yer aldı. Yargıtay'ın bozma kararına yerel mahkeme uydu.