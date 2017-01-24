PYD’ye verilen destek bitmeli

Hükümet Sözcüsü NumanKurtulmuş, ABD'nin yeni BaşkanıDonald Trump'tan eski yönetiminhatalarını tekrarlamamasını istedi.Bakanlar Kurulu sonrası açıklamayapan Numan Kurtulmuş, ABD'nin ikikonuda görüşlerini gözden geçirmesigerektiğini ve bunun çok önemliolduğunu belirterek, "Bunlardanbiri eşkıya çetesinin başı olanGülen'in Türkiye'ye iadesi ileilgili sürecin başlatılması, kendiörgütüyle haberleşmesininkesilmesidir. İkinci temel meseleise, PYD'ye verilen desteğin sonaerdirilmesidir" dedi.
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