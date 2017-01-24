PYD’ye verilen destek bitmeli

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'tan eski yönetimin hatalarını tekrarlamamasını istedi. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Numan Kurtulmuş, ABD'nin iki konuda görüşlerini gözden geçirmesi gerektiğini ve bunun çok önemli olduğunu belirterek, "Bunlardan biri eşkıya çetesinin başı olan Gülen'in Türkiye'ye iadesi ile ilgili sürecin başlatılması, kendi örgütüyle haberleşmesinin kesilmesidir. İkinci temel mesele ise, PYD'ye verilen desteğin sona erdirilmesidir" dedi.