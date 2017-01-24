Yol Durumu
  1. Down davası!
  2. Uludağ’da baba-oğul operasyonu

Protein tozu dedi maddesi çıktı

Protein tozu dedi bonzai maddesi çıktı
İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda E.S. tarafından Hong Kong'dan getirilen ve Türkiye'de ilk kez rastlandığı ifade edilen 6 kilogram "MDMB" adlı uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Kadın, ele geçen tozun 'protein tozu' olduğunu ve kendisine sevgilisinin gönderdiğini savunurken, laboratuvar incelemesinde maddenin 2 bin 201 etken maddesi içeren sentetik kannabinoid maddesi olduğu belirlendi. Polis, bu maddenin 1 kilosuyla tam 900 kilo üretilebileceğini açıkladı. Kadın tutuklandı.

Ferit Zengin
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar