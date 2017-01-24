Protein tozu dedi bonzai maddesi çıktı

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda E.S. tarafından Hong Kong'dan getirilen ve Türkiye'de ilk kez rastlandığı ifade edilen 6 kilogram"MDMB" adlı uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Kadın, ele geçen tozun 'protein tozu' olduğunu ve kendisine sevgilisinin gönderdiğini savunurken, laboratuvar incelemesinde maddenin2 bin 201 etken maddesi içerensentetik kannabinoid maddesi olduğubelirlendi. Polis, bu maddenin 1 kilosuyla tam 900 kilo bonzai üretilebileceğini açıkladı. Kadın tutuklandı.
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