Yol Durumu
  1. Diktatörlük bunun neresinde?..
  2. Aladağ’daki yurt faciasında 4 tahliye

Okulda matematik camide yi anlatıyor

Okulda matematik camide hutbeyi anlatıyor
Antalya'da Kepez İşitme Engelliler Okulu'nda matematik öğretmenliği yapan Mustafa Sulubulut, engelliler için cuma sini işaret diline çeviriyor. Sulubulut, işitme engellilerin cuma hutbesini dinlemesi amacıyla her cuma Kepez İlçesi'ndeki Hz. Ömer Camii'ne gidiyor. Hutbeyi işaret diliyle anlatan Sulubulut, herkesin takdirini kazanıyor. Hiçbir ücret istemeden camide kendi isteğiyle görev yapan Sulubulut'u, işitme engelli öğrencilerinin yanı sıra aynı engeli taşıyan vatandaşlar da takip ediyor.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar