Okulda matematik camide hutbeyi anlatıyor

16 / 2
11 / 0
2 / -6
-14 / -26
5 / -4
8 / -2
4 / -4
15 / 8
-6 / -18
8 / 0
12 / 6
8 / -3
8 / -1
11 / -7
1 / -16
5 / -2
4 / -8
-2 / -16
4 / -3
7 / -2
10 / 4
9 / 3
2 / -5
4 / -4
8 / 0
10 / -6
8 / 1
3 / -2
7 / -8
2 / -9
-8 / -20
3 / -4
9 / -2
11 / 3
4 / -5
1 / -9
12 / 1
-7 / -15
4 / -4
7 / 2
10 / 5
10 / 2
10 / -2
5 / -6
-9 / -24
4 / -4
6 / -9
4 / -4
5 / -1
6 / -5
12 / 1
9 / 3
5 / -8
3 / -4
4 / -4
8 / 3
8 / -1
15 / 6
8 / 4
-10 / -18
6 / -8
7 / -5
11 / 3
17 / 0
11 / 2
9 / 1
12 / 2
10 / -2
8 / 3
1 / -16
13 / 1
10 / 0
6 / 2
5 / -3
13 / 3
5 / -6
4 / 0
1 / -9
9 / 3
4 / -9
6 / 1
Antalya'da Kepez İşitme Engelliler Okulu'nda matematik öğretmenliği yapan Mustafa Sulubulut, engelliler için cuma hutbesini işaret diline çeviriyor. Sulubulut, işitme engellilerin cuma hutbesini dinlemesi amacıyla her cuma Kepez İlçesi'ndeki Hz. Ömer Camii'ne gidiyor. Hutbeyi işaret diliyle anlatan Sulubulut, herkesin takdirini kazanıyor. Hiçbir ücret istemeden camide kendi isteğiyle görev yapan Sulubulut'u, işitme engelli öğrencilerinin yanı sıra aynı engeli taşıyan vatandaşlar da takip ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.