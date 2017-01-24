Nafakadan kurtulamadı

Antika ve mezat dünyasında ‘Bay Sat Kurtul’ olarak tanınan ressam Murat Asilcan ile meslektaşı Mürüvvet Durak 3 yıl önce boşandı. Çiftin 250 liralık nafaka için topu birbirine atması üzerine mahkeme, Asilcan’ın 400 lira ödemesine karar verdi
Ressam Mürüvvet Durak ile meslektaşı Murat Asilcan 3 yıl önce boşandı ve çiftin 4 yaşındaki çocuğunun velayeti anneye verildi. Babanın da 250 lira nafaka ödemesi kararlaştırıldı. Balat'ta ihtiyaç sahibi çocuklar için 'Sat Kurtul Projesi' başlatan ve antika ve mezat dünyasında 'Bay Sat Kurtul' olarak tanınan Asilcan, işlerinin kötüye gitmesi nedeniyle çalışamadığını ve kitap satarak geçimini sağladığını iddia ederek 250 liralık nafakanın kaldırılması için eski eşine dava açtı. Zor şartlar altında yaşadığını ileri süren Asilcan, eski eşinin dairesi ve kirası olduğunu, bir tablo satışından ortalama 2-4 bin lira kazandığını belirtip imkanlarının nafaka için yeterli olmadığını söyledi. Davaya cevap veren Mürüvvet Durak ise asgari ücretle öğretmenlik yaptığını öne sürerek, Asilcan'ın Balat'ta iki katlı bir antika dükkanı ile 40 bin lira değerinde bir motosikleti olduğunu, müzayedelerden de iyi para kazandığını ve lüks bir villada yaşadığını savundu. Durak, Asilcan'ın 40 bin TL'lik motosikletine de haciz getirtti. Asilcan'ın açtığı davanın reddine karar veren mahkeme, Durak'ın nafaka artırım talebini ise kısmen kabul ederek nafanın 250'den 400 liraya artırılmasına karar verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.