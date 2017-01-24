Kız kaçırma cinayeti

Mardin Nusaybin kanlı bir çatışmaya sahne oldu. Silahlı iki grup, birbirine ateş açtı. Kurşunlarınhavada uçuştuğu olayda, 2kişi hayatını kaybederken,vatandaşlar büyük korku yaşadı.Dün iki grup arasında kız kaçırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bir anda alevlenen kavga silahlıçatışmaya döndü. Kalaşnikof,tabanca ve pompalı tüfeklerinkullanıldığı olayda 4'ü ağır 5 kişiyaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet güçleri ise bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Kavgada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 5 kişiden 2'si kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları ise ortalığı birbirine kattı. Gruba polis müdahale etti. 3 kişinin isi tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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