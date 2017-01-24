Kılıçdaroğlu yine aynı yalanı tekrarladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında yine Türkiye'yi DAEŞ'e destek vermekle suçladı.
Türkiye El Bab'da DEAŞ'la kıyasıya savaşırken Kılıçdaroğlu, "Türkiye DAEŞ'e destek veriyor" yalanını sürdürdü.
"TÜRKİYE IŞİD'LE ARASINA MESAFE KOYSUN"
Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu'da IŞİD konusunda, El Nusra konusunda Türkiye'nin arasına çok net mesafe koyması lazım" ifadelerini kullandı.
FETÖ'CÜLERİN YALANINI TEKRARLADI
Türkiye'nin DAEŞ'e destek verdiği yalanı yıllardır FETÖ tarafından dillendiriliyordu. Öyle ki MİT tırlarının durdurulmasının ardından da bu yalan daha sık gündeme getirilmeye başlanmıştı. FETÖ'nün kontrolündeki gazetelerden de sürekli olarak MİT tırları ve DAEŞ yalanı işlenmişti.
CIA TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Öte yandan, Türkiye'nin DAEŞ'ten petrol aldığını iddia eden CIA, iddiaya temel olan görüntülerin yalan olduğunun ortaya çıkmasının ardından Türkiye'den özür dilemişti.
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Amerikalilar dahi ozur diledi bu adam hala Turkiye Daes destek veriyor diye yirtiniyor.
ne zaman sıkıştırılsa hep yalana ve vurdum duymazlığa baş vurması artık bayıyor! bir kerede hata yaptık dediğini duyan olmamıştır,olamaz sonuç itibari ile arkadaşlarının eline verdiği her görevi yerine getirmek zorunda! öne çıkan herkesin kasedi varken k.k'nin neden olmasın!(chpli oran ve avninin konuşmaları yeşilyurt'un belgeleri ve daha neler? ) sonuç:kemiksizlik...
bu şahsa yazılabilecek kelime kalmadı artık. iyice mide bulandırmaya başladı. eğer hainliğin bir şerefi olmuş olsaydı bunlar onuda bitirmişlerdi. o derece tiksindirici bir grafik çiziyorlar.
ana muhalefet partisi başkanı olarak bir kerede doğru bir siyaset yap sürekli ülkeni şikayet etmeyi bırak
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