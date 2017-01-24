Kılıçdaroğlu yine aynı yalanı tekrarladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında yine Türkiye'yi DAEŞ'e destek vermekle suçladı.

Türkiye El Bab'da DEAŞ'la kıyasıya savaşırken Kılıçdaroğlu, "Türkiye DAEŞ'e destek veriyor" yalanını sürdürdü.

"TÜRKİYE IŞİD'LE ARASINA MESAFE KOYSUN"

Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu'da IŞİD konusunda, El Nusra konusunda Türkiye'nin arasına çok net mesafe koyması lazım" ifadelerini kullandı.

FETÖ'CÜLERİN YALANINI TEKRARLADI

Türkiye'nin DAEŞ'e destek verdiği yalanı yıllardır FETÖ tarafından dillendiriliyordu. Öyle ki MİT tırlarının durdurulmasının ardından da bu yalan daha sık gündeme getirilmeye başlanmıştı. FETÖ'nün kontrolündeki gazetelerden de sürekli olarak MİT tırları ve DAEŞ yalanı işlenmişti.

CIA TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Öte yandan, Türkiye'nin DAEŞ'ten petrol aldığını iddia eden CIA, iddiaya temel olan görüntülerin yalan olduğunun ortaya çıkmasının ardından Türkiye'den özür dilemişti.



