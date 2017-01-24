15 Temmuz darbe girişiminde TRT ve Digitürk'ün yayınını kesmek için hareket eden aralarında subay, astsubay, er ve 6 sivil teknik personelin bulunduğu 56'sı tutuklu 94 kişi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, darbe girişimi kapsamında yayını kesmek için TRT Ulus binasına 43 darbeci askerin 4 askeri araçla birlikte saat 22.00 sıralarında gittikleri, kapıdaki görevli güvenlik görevlilerine "Terör tehdidi var. Binayı süratle boşaltın" diyerek binayı boşalttıkları belirtildi. Daha sonra 10 kişilik darbeci asker grubunun da helikopeterle TRT'ye gelerek darbeci askerlere katıldıkları ifade edildi.
DİGİTURK İÇİN 43 DARBECİ GÖNDERİLDİ
TRT'nin işgali sırasında askerlerin silah kullandığını belirtilen iddianamede, darbecilerin sabah 7.45'te polise teslim oldukları ve 5 askerin ise sivil kıyafetleri giyerek kaçtığı belirtildi. Yine iddianamede, Digiturk binasını ele geçirip yayınını kesmesi için 43 darbeci askerin görevlendirildiği, bu kişilerin de helikopter pilotu Kerime Yıldırım'ın kullandığı helikopterle Vodafone Arena Stadı'na 3 kez iniş yaparak bırakıldıkları belirtildi. Tüm şüpheliler hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
BEŞİKTAŞ DA ŞİKAYETÇİ
Darbeci askerlerin, Ulus ve Digitürk binalarına gitmek için Vodafone Arena Stadı'nı kullandıkları belirtilen iddianamede, darbeci askerlerin stadın çimlerine zarar verdikleri, kapılarını kırdıkları belirtildi. Bu kapsamda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin de davada müşteki olarak yer aldığı belirtildi.
Kerime’ye 3 kez ağır müebbet
15 Temmuz’un TRT baskını iddianamesi de hazırlandı. Aralarında cuntacıları helikopterle taşıyarak Vodafone Arena’ya indiren pilot Kerime Kumaş’ın da bulunduğu 94 zanlı için 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
15 Temmuz darbe girişiminde TRT ve Digitürk'ün yayınını kesmek için hareket eden aralarında subay, astsubay, er ve 6 sivil teknik personelin bulunduğu 56'sı tutuklu 94 kişi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, darbe girişimi kapsamında yayını kesmek için TRT Ulus binasına 43 darbeci askerin 4 askeri araçla birlikte saat 22.00 sıralarında gittikleri, kapıdaki görevli güvenlik görevlilerine "Terör tehdidi var. Binayı süratle boşaltın" diyerek binayı boşalttıkları belirtildi. Daha sonra 10 kişilik darbeci asker grubunun da helikopeterle TRT'ye gelerek darbeci askerlere katıldıkları ifade edildi.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Gazete
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