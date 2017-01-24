Katilin notu!

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Erencan Eren'in babası telefonla ulaşamadığı oğlunun evine gitti. Ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine kepçe yardımıyla balkondan eve girdi. 6 aylık hamile olan gelinin Sultan Eren'i (22) kanlar içerisinde buldu. Polis, talihsiz kadının tabancayla başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Karnındaki bebeğin de yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Emniyet güçleri, evin kapısında sonunda gülücük işareti olan ve üzerinde "Üçhaftalık tatile çıktık. Telefonlarımızkapalı. Görüşmek üzere" yazılı bir not buldu. Notu, cani kocanın yazdığı anlaşıldı. Erencan Eren Tunceli'de yakalandı.İstanbul'a getirilen Eren tutuklandı. Polisin tespitlerine göre; 2015 yılında evlendiği eşini öldüren Eren, cinayet sonrası intihar etmeyi düşünüyordu fakat intihardan vazgeçti. Katil koca bu notuyazarak kaçmak adına zaman kazandıve İstanbul'u terk ederek yakalandığıTunceli'ye kaçtı.
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