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Katilin notu!

Erencan Eren, 6 aylık hamile eşini öldürdü. Zaman kazanmak için evinin kapısına “Üç haftalık tatile çıktık. Görüşmek üzere” yazılı bir not bıraktı. Tunceli’de yakalanan katil zanlısı, tutuklandı

Katilin notu!
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Erencan Eren'in babası telefonla ulaşamadığı oğlunun evine gitti. Ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine kepçe yardımıyla balkondan eve girdi. 6 aylık hamile olan gelinin Sultan Eren'i (22) kanlar içerisinde buldu. Polis, talihsiz kadının tabancayla başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Karnındaki bebeğin de yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Emniyet güçleri, evin kapısında sonunda gülücük işareti olan ve üzerinde "Üç haftalık tatile çıktık. Telefonlarımız kapalı. Görüşmek üzere" yazılı bir not buldu. Notu, cani kocanın yazdığı anlaşıldı. Erencan Eren Tunceli'de yakalandı. İstanbul'a getirilen Eren tutuklandı. Polisin tespitlerine göre; 2015 yılında evlendiği eşini öldüren Eren, sonrası intihar etmeyi düşünüyordu fakat intihardan vazgeçti. Katil koca bu notu yazarak kaçmak adına zaman kazandı ve İstanbul'u terk ederek yakalandığı Tunceli'ye kaçtı.




Emir SOMER
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