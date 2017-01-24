İşte o hain

YOL TARİF EDİP BİLGİ VERDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun tespitlerine göre erörist Kadri Kılınç tarafından kullanılan bomba yüklü araç Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu güzergâhında sürekli hareket halindeydi. Saat 14.56'dan 20.10'a kadar araç ile keşif çalışması yaptılar. Terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten Kadri Kılınç ve Burak Yavuz'a, henüz kimliği belirlenemeyen kadın şüpheli tarafından yollar, stadyumun yeri, polislerin bekleme noktaları tarif edildi.
CESARET HAPI ALDILAR
Kadri Kılınç ve Burak Yavuz isimli teröristlerin saat 20.10'da Maçka Parkı'na geldikleri ve araçtan indikleri belirlendi. Teröristlerin yaklaşık 20 dakika parkta bekledikten sonra tekrar stadın etrafına geldikleri, akabinde eylemi planlamak için stada yakın bir cafe önüne aracı park ettikleri, araçtan hiç inmedikleri ve cesaret uyarıcı ilaç aldıkları, 22.23 sıralarında da aracın stadyuma doğru hareket ettiği belirlendi.
ÇANTASINDA BOMBAYLA İNDİ
Burak Yavuz isimli teröristin Bayıldım Caddesi üzerinde, sırt çantasına aldığı patlayıcı ile araçtan indiği, Kadri Kılınç isimli terör örgütü mensubunun ise araçla ilk saldırının yapılacağı yere doğru hareket ettiği, 22.28.58'de de polislerin durduğu yerde araç ile birlikte kendisini patlattığı belirlendi. Bu bölgede 32 polis 7 sivil olmak üzere 39 kişi hayatını kaybetti, 19'u ağır yaklaşık 200 polis memuru ile 30 sivil de yaralandı.
Yaya olarak parka giden PKK'lı kadın, bir daha hiçbir güvenlik kamerasına takılmadı.
HALKIN ARASINDAN GEÇTİ
Bomba yüklü siyah araç, saatlerce taraftarın arasında dolaştı. Saldırı için uygun zamanı kolladı.
POLİSİN PEŞİNDEN GİTTİ
Sırt çantalı kadın terörist, araçtan indi. Uzun süre bir polisin arkasında yürüyüp Maçka Parkı'na girdi.
Gündüz saatleri stat çevresi... Bomba yüklü aracı terörist Kadri Kılınç kullanıyor. Önde canlı bomba Burak Yavuz, arka koltukta ise söz konusu kadın şüpheli oturuyor.
NAZİF KARAMAN
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