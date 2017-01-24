İngiltere Başbakanlığından edinilen bilgiye göre, May'in 28 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesi planlanıyor.

İLK TÜRKİYE ZİYARETİ

May'in geçen yıl başbakanlık görevine geldikten sonraki ilk Türkiye ziyaretinde yapılacak görüşmelerde, terör örgütü DEAŞ'la mücadele, Suriye'deki durum gibi birçok uluslararası konunun yanı sıra ikili siyasi ve ticari ilişkiler ele alınacak.

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından bu hafta Trump'la yüz yüze görüşecek ilk lider olacak May, 26-27 Ocak'taki ABD ziyaretinin ardından Türkiye'ye geçecek.



"VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK VE YAKIN BİR MÜTTEFİK"

İngiliz hükumet sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Geçen yazki darbe teşebbüsünden beri Türkiye'nin demokrasisine ve kurumlarına desteğimiz konusunda açık olduk. Başbakanımız bu ziyaret fırsatıyla, desteğimizi pekiştirecek. Ancak Türkiye'nin darbe teşebbüsüne tepkilerinde ölçülü olması gerektiği konusunu da, elbette gündeme getirmeye devam edeceğiz" denildi. Açıklamada ayrıca, "Bu ziyaret, Türkiye'nin Britanya için küresel önemi olan ticaret, güvenlik ve savunma gibi pek çok konuda vazgeçilmez bir ortak ve yakın bir müttefik olduğu gerçeğini yansıtacak" ifadelerinde bulunuldu.