Hayaline koşuyor

İzmir Gaziemir'de yaşayan 13 yaşındaki Emir İlbasan, atletizmdeki yeteneği ve başarısıyla dikkatleri çekti. Yaşar ve Gülten İlbasançiftinin ikinci çocukları olarak dünyayagelen Emir, yaşıtlarına fiziki açıdan hep farkattı. Beden eğitimi öğretmeni Kerem Osanmaz,1.78 boyu olan ve 46 numara ayakkabıgiyen Emir'in atletizmdeki yeteneğini farketti. Genç sporcuyu Atletizm Milli Takım Antrenörü Adnan Yahşi ile tanıştırdı. Antrenör Yahşi, Emir'i görür görmez "Bu çocuk geleceğin atletiolur" dedi. Çalışmalara başladı. Yoğun şekilde antreman yapan Emir, bir cips firmasının 'Türkiye'nin En Hızlısı' yarışması düzenleyeceğini öğrendi. Yarışmaya katılmak istedi. Ancak maddiimkansızlıklar yüzünden koşacak ayakkabıbulamadı. Bunun üzerine öğretmenleri genç atlet için seferber oldu. Hocalarından birisi Emir'eayakkabısını ödünç verdi. Bir başkası da özelgiysi yaptırdı. Tüm yoklukların üstesinden gelerek yarışmaya katılan Emir, önce il sonra bölge elemelerini geçerek finale yükseldi. 100 metrekoşusunda ise rakiplerini geride bırakarakTürkiye Şampiyonu oldu! Ödünç ayakkabılışampiyon 12.13'lük derecesiyle oyunlar Türkiyerekorunu kırdı.
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