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Hayaline koşuyor

Öğretmeninden ödünç aldığı ayakkabıyla 100 metre kategorisinde koşan , Türkiye rekoru kırdı. Gözünü olimpiyatlara dikti. Genç yetenek, “Usain Bolt’u örnek alıyorum” dedi

Hayaline koşuyor
İzmir Gaziemir'de yaşayan 13 yaşındaki Emir İlbasan, izmdeki yeteneği ve başarısıyla dikkatleri çekti. Yaşar ve Gülten İlbasan çiftinin ikinci çocukları olarak dünyaya gelen Emir, yaşıtlarına fiziki açıdan hep fark attı. Beden eğitimi öğretmeni Kerem Osanmaz, 1.78 boyu olan ve 46 numara ayakkabı giyen Emir'in atletizmdeki yeteneğini fark etti. Genç sporcuyu Atletizm Milli Takım Antrenörü Adnan Yahşi ile tanıştırdı. Antrenör Yahşi, Emir'i görür görmez "Bu çocuk geleceğin atleti olur" dedi. Çalışmalara başladı. Yoğun şekilde antreman yapan Emir, bir cips firmasının 'Türkiye'nin En Hızlısı' yarışması düzenleyeceğini öğrendi. Yarışmaya katılmak istedi. Ancak maddi imkansızlıklar yüzünden koşacak ayakkabı bulamadı. Bunun üzerine öğretmenleri genç atlet için seferber oldu. Hocalarından birisi Emir'e ayakkabısını ödünç verdi. Bir başkası da özel giysi yaptırdı. Tüm yoklukların üstesinden gelerek yarışmaya katılan Emir, önce il sonra bölge elemelerini geçerek finale yükseldi. 100 metre koşusunda ise rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu! Ödünç ayakkabılı şampiyon 12.13'lük derecesiyle oyunlar Türkiye rekorunu kırdı.
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