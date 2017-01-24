Gözü döndü

Adana'da yaşayan 58 yaşındaki Ali İhsan Gözübatık, bir süre önce maddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Ekonomik olarak dibe vurdu. Bu nedenle bunalıma girdi. İntihara karar verdi. Dün oturduğu 8 katlı binanın çatısına çıktı. Kendisini boşluğa bıraktı. Büyük bir gürültüyle yere çakıldı. Gözübatık'ın düştüğünü gören yan taraftaki inşaat çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekiplerin müdahale ettiği adamın öldüğü belirlendi. Bu sırada ambulansın siren sesini duyan eşi Beyhan Gözübatık, "Ne oluyor" diye merak edip dışarıya çıkınca eşinin cansız bedenini gördü. Şoka giren kadın "Borçları vardı, bunalıma girmişti" dedi. Bir görgü tanığı ise şunları söyledi: "Büyük bir görültü duydum. Kaza oldu zannetim. Hemen işyerimden dışarı fırladım. Adamı yerde kanlar içinde gördüm." Ali İhsan Gözübatık'ın cenazesi, yapılan çalışmanın ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.