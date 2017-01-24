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'cü lar itiraf etti

'cü 15 soruların kendilerine verilmesi suretiyle girdikleri ları kazandıklarını itiraf etti...

FETÖcü kaymakamlar itiraf etti
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen /PDY soruşturması kapsamında örgütün mülkiye yapılanmasına büyük darbe vuruldu. Toplamda 44 ın tutuklandığı soruşturmada, 40 kaymakamın ise etkin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Yürütülen soruşturmada alınan ifadeler ise örgütün yapısını deşifre etti.

"SINAVDAN BİR GÜN SORULARIN CEVAPLARI GETİRİLİYORDU"
Örgüt üyeleri tarafından 'mahrem hizmeti' olarak adlandırılan 'A tipi memur evleri'nde kaymakam adaylarına, dan bir gün önce soruların cevapları ile getirildiği belirlendi. Ayrıca 15 itirafçı kaymakam, sınavda soruları temin edilerek başarı sağladıklarını itiraf etti. Ayrıca bir kaymakam adayının, A tipi memur evleri'nde kendisine altı farklı sınav sorusunun cevapları ile birlikte geldiğini ve kendisinin kaymakamlığı seçtiğini söyledi.
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  • 24 Ocak 2017, Salı 18:13
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