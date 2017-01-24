Dualar Sancaklı için

MHP’li Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı, intihara teşebbüs etti. Herkes 10 gündür ölümkalım savaşı veren kadından gelecek iyi haberi bekledi. Doktorlar ise şu bilgiyi verdi: Durumu ciddiyetini koruyor
İntihara kalkışan MHP'livekil Saffet Sancaklı'nın eşi HülyaSancaklı'dan haber geldi. 10 gündürölüm-kalım savaşı veren Sancaklı'nındurumunun ciddiyetini koruduğubildirildi. Eski milli futbolcu ve MHPKocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nıneşi Hülya Sancaklı, bunalımagirdi. 2 çocuk annesi, 14 Ocak'ta,"Çocuklarım beni affedin. Tükendim"notu bırakıp, İstanbul Büyükçekmece'dekievinde intihara teşebbüsetti. Ağır yaralanan Sancaklı ÖzelMedicana Hastanesi Yoğun BakımServisi'nde tedavi altına alınırken,kötü haberi Meclis'teki anayasa görüşmelerisırasında alan Saffet Sancaklıise kötü haberi alır almaz İstanbul'agitti. Sancaklı ve 2 çocuğu, 10 gündüryoğun bakımda hayat mücadelesiveren Hülya Sancaklı'dan gelecek iyihaberi bekledi. Hastane yetkilileri,10gün geçmesine rağmen yoğun bakımdakitedavisi devam eden Sancaklı'nınhayati tehlikesinin sürdüğünüsöyledi. Hülya Sancaklı'nın durumununstabil olduğu belirtildi. SaffetSancaklı, acı olaydan 1 hafta sonraMeclis'e gitmiş ve kürsüde eşi içindua istemişti.
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