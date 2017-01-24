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Dualar Sancaklı için

MHP’li ’nın eşi Hülya Sancaklı, intihara teşebbüs etti. Herkes 10 gündür ölümkalım savaşı veren kadından gelecek iyi haberi bekledi. Doktorlar ise şu bilgiyi verdi: Durumu ciddiyetini koruyor

Dualar Sancaklı için
İntihara kalkışan MHP'li vekil Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'dan haber geldi. 10 gündür ölüm-kalım savaşı veren Sancaklı'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Eski milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, bunalıma girdi. 2 çocuk annesi, 14 Ocak'ta, "Çocuklarım beni affedin. Tükendim" notu bırakıp, İstanbul Büyükçekmece'deki evinde intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan Sancaklı Özel Medicana Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınırken, kötü haberi Meclis'teki anayasa görüşmeleri sırasında alan ise kötü haberi alır almaz İstanbul'a gitti. Sancaklı ve 2 çocuğu, 10 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Hülya Sancaklı'dan gelecek iyi haberi bekledi. Hastane yetkilileri,10 gün geçmesine rağmen yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Sancaklı'nın hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi. Hülya Sancaklı'nın durumunun stabil olduğu belirtildi. Saffet Sancaklı, acı olaydan 1 hafta sonra Meclis'e gitmiş ve kürsüde eşi için dua istemişti.

Barış SÖZAL
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