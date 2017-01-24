Down davası!

Konya'da bir Türk ile evlenen yabancı uyruklu Cintia DelazeriDinçer (35), 2013 yılında hamileydi. Özel bir hastaneye giden Dinçer, kontrollerini ihmal etmedi. Doktorların "Bebek sağlıklı" dediği genç kadın, 9 aylık gebelik sürecinin ardından kız bebeğini dünyaya getirdi. Ancak bebeğin down sendromlu olduğu belirlendi. Yıkılan Dinçer ailesi ise kızlarının hastalığını anne karnında tespit edemeyen hastanenin hatalı sağlıkhizmeti verdiğini söyledi.
RAPOR: KUSUR YOK
Kızlarının down sendromlu doğmasından hastaneyi sorumlu tutan anne Dinçer, savcılığa gitti. Hastane ve doktorlar hakkında dava açan Cintia Delazeri Dinçer(35), şu anda 4 yaşında olan kızının yaşamı boyunca birilerinin yardımına muptaç ve çalışma gücünden yoksun olacağını söyledi. Dinçer, down sendromlu kızı için 100 bin lira, uğradıkları manevi zarar için kendisi ve eşi adına 300bin, bu vahim hatadan dolayı bütün imkanlarını torunları için kullanmaya çalışan babaanne ve dedenin uğradığı manevi zarar için de 80 bin lira olmak üzere toplam 480bin lira tazminat istedi. Dinçer'in dava dilekçesinde, "Şayet doğumanına kadar anomaliler tespitedilmiş olsa anne tarafındangebelik sonlandırılacak ve sakatdoğumun önüne geçilebilecekti" denildi. Aileyi, down sendromlu olarak dünyaya gözlerini açmış bir bebek üzerinden haksız kazançelde etmeye çalışmakla suçlayan hastane ise davanın reddini talep etti. Hazırlanan bilirkişi raporuise dikkat çekti. Raporda, mevcut tıbbı literatüre göre yapılan tarama testleriyle kesin olarak downsendromu tanısı konulamayacağı belirtildi.
Kızının down sendromlu doğmasından hastaneyi sorumlu tutan Dinçer, tazminat talep etti. konuyla ilgili bilirkişi raporu ise davanın görüldüğü 1. Tüketici Mahkemesi Hakimliği'ne gitti. Raporda, doktorda bir ihmal, kusur ya da özensizliğin bulunmadığı kanaatine yer verildi.
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