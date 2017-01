Down davası!

'da bir Türk ile evlenen yabancı uyruklu, 2013 yılında hamileydi. Özel bir hastaneye giden Dinçer, kontrollerini ihmal etmedi. Doktorlarındediği genç kadın, 9 aylık gebelik sürecinin ardındandünyaya getirdi. Ancak bebeğinolduğu belirlendi. Yıkılan Dinçer ailesi ise kızlarının hastalığını anne karnında tespit edemeyen hastaneninsöyledi.Kızlarının down sendromlu doğmasından hastaneyi sorumlu tutan anne Dinçer, savcılığa gitti. Hastane ve doktorlar hakkında dava açan, şu anda 4 yaşında olan kızının yaşamı boyunca birilerinin yardımına muptaç ve çalışma gücünden yoksun olacağını söyledi. Dinçer, down sendromlu kızı için, uğradıkları manevi zarar için kendisi ve eşi adınabu vahim hatadan dolayı bütün imkanlarını torunları için kullanmaya çalışan babaanne ve dedenin uğradığı manevi zarar için de 80 bin lira olmak üzereistedi. Dinçer'in dava dilekçesinde,denildi. Aileyi, down sendromlu olarak dünyaya gözlerini açmış bir bebek üzerindenhastane ise davanın reddini talep etti.Raporda, mevcut tıbbı literatüre göre yapılan tarama testleriyle kesin olarakbelirtildi.Kızının down sendromlu doğmasından hastaneyi sorumlu tutan Dinçer, tazminat talep etti. konuyla ilgili bilirkişi raporu ise davanın görüldüğü 1. Tüketici Mahkeme si Hakimliği'ne gitti. Raporda, doktorda bir ihmal, kusur ya da özensizliğin bulunmadığı kanaatine yer verildi.