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Down sı!

Cintia Dinçer, 2013’te doğan kızının olduğunu öğrenince yıkıldı. Çocuğunun hastalığını anne karnında tespit edemeyen doktorlara 480 bin liralık tazminat sı açtı

Down davası!
Konya'da bir Türk ile evlenen yabancı uyruklu Cintia Delazeri Dinçer (35), 2013 yılında hamileydi. Özel bir hastaneye giden Dinçer, kontrollerini ihmal etmedi. Doktorların "Bebek sağlıklı" dediği genç kadın, 9 aylık gebelik sürecinin ardından kız bebeğini dünyaya getirdi. Ancak bebeğin down sendromlu olduğu belirlendi. Yıkılan Dinçer ailesi ise kızlarının hastalığını anne karnında tespit edemeyen hastanenin hatalı sağlık hizmeti verdiğini söyledi.

RAPOR: KUSUR YOK
Kızlarının doğmasından hastaneyi sorumlu tutan anne Dinçer, savcılığa gitti. Hastane ve doktorlar hakkında açan Cintia Delazeri Dinçer (35), şu anda 4 yaşında olan kızının yaşamı boyunca birilerinin yardımına muptaç ve çalışma gücünden yoksun olacağını söyledi. Dinçer, down sendromlu kızı için 100 bin lira, uğradıkları manevi zarar için kendisi ve eşi adına 300 bin, bu vahim hatadan dolayı bütün imkanlarını torunları için kullanmaya çalışan babaanne ve dedenin uğradığı manevi zarar için de 80 bin lira olmak üzere toplam 480 bin lira tazminat istedi. Dinçer'in dava dilekçesinde, "Şayet doğum anına kadar anomaliler tespit edilmiş olsa anne tarafından gebelik sonlandırılacak ve sakat doğumun önüne geçilebilecekti" denildi. Aileyi, down sendromlu olarak dünyaya gözlerini açmış bir bebek üzerinden haksız kazanç elde etmeye çalışmakla suçlayan hastane ise davanın reddini talep etti. Hazırlanan bilirkişi raporu ise dikkat çekti. Raporda, mevcut tıbbı literatüre göre yapılan tarama testleriyle kesin olarak down sendromu tanısı konulamayacağı belirtildi.

Kızının down sendromlu doğmasından hastaneyi sorumlu tutan Dinçer, tazminat talep etti. konuyla ilgili bilirkişi raporu ise davanın görüldüğü 1. Tüketici si Hakimliği'ne gitti. Raporda, doktorda bir ihmal, kusur ya da özensizliğin bulunmadığı kanaatine yer verildi.

Halit TURAN
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