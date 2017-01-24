Dost uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya’da FETÖ uyarısı yaptı: Bir dost olarak, kardeş olarak söylemek zorundayım. Dostlarımızı bizim yaşadığımız sıkıntılara, acılara maruz kalmamaları için bu örgüt (FETÖ) hakkında bilgilendiriyoruz”
Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan, Doğu Afrikaziyaretinin ilk ayağı olanTanzanya'nın başkenti Darüsselam'dada Tanzanya CumhurbaşkanıDr. John Joseph Magufulitarafından resmi törenle karşılandı.Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündekikarşılama törenisırasında ikiülkenin millimarşları top atışıeşliğinde çalındı.Erdoğan veMagufuli dahasonra okyanuskıyısındakitöreninardındanyürüyerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nagirdi. Girişte Erdoğan'ı yerel kıyafetlidansçılar karşıladı. Erdoğan ve eşiEmine Hanım bir süre dans gösterisiniizledikten sonra ellerinde Türk veTanzanya bayrağı olan Tanzanyavatandaşlarının arasından yürüdü.Binanın girişinde Erdoğan davulçaldı. Daha sonra iki lider birbirlerinehediye takdim etti. Erdoğan'a 2 metreuzunluğunda ve üzerinde çok sayıdainsan figürünün bulunduğu ahşapbir heykel ve Kilimanjaro Dağı'nınresmedildiği bir tablo hediye edildi.
HALKIMIZ TARİHE GEÇTİ
Heykelin Türk ve Tanzanya halklarının dostluğunu sembolize ettiği belirtildi. Tanzanya Cumhurbaşkanı Magufuli, "Umarım bir dahaki ziyaretinizdeKilimanjaro Dağı'nı görme fırsatınızolur" dedi. Erdoğan ise mevkidaşına üzerinde 17. yüzyıl motifleri bulunan yün bir Uşak halısı hediye etti. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ve Tanzanya arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın açıklamasında şöyle dedi:
Türkiye, 15 Temmuz gecesi bir terör örgütünün darbe girişimine maruz kalmıştır. Aralarında kadınların, gençlerin, yaşlıların, çocukların da olduğu 248 insanımız darbeciler tarafından şehit edilmiş, 2 bin 193 vatandaşımız yaralanmıştır.
7'Den 70'e milletimizin tamamı sokaklara çıkarak o gece tarihe geçecek bir mücadeleyle ülkesine, demokrasisine ve meşru yönetimine sahip çıkmıştır. Gerek adli, idari ve güvenlik birimlerimizin tespitleri, sanık ifadeleri bu kanlı teşebbüsün failinin FETÖ olduğunu ortaya koymuştur.
Bu örgüt sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için de büyük bir tehdittir. Bunu bir dost olarak, kardeş olarak söylemek zorundayım.
Biz tüm dostlarımızı, bizim yaşadığımız sıkıntılara, acılara maruz kalmamaları için bilgilendiriyoruz. Kıta genelinde örgüte karşı verdiğimiz mücadelede dostum Magufuli'nin desteğine güveniyorum. Bizler bu terör şebekesinin Afrika'dan temizlenmesinde Maarif Vakfı, TİKA ve diğer kuruluşlarımızla sorumluluk üstlenmeye hazırız.
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