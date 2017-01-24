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Dost uyarısı

, ’da FETÖ uyarısı yaptı: Bir dost olarak, kardeş olarak söylemek zorundayım. Dostlarımızı bizim yaşadığımız sıkıntılara, acılara maruz kalmamaları için bu örgüt (FETÖ) hakkında bilgilendiriyoruz”

Dost uyarısı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Afrika ziyaretinin ilk ayağı olan 'nın başkenti Darüsselam'da da Tanzanya Cumhurbaşkanı Dr. John Joseph Magufuli tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki karşılama töreni sırasında iki ülkenin milli marşları top atışı eşliğinde çalındı. Erdoğan ve Magufuli daha sonra okyanus kıyısındaki törenin ardından yürüyerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. Girişte Erdoğan'ı yerel kıyafetli dansçılar karşıladı. Erdoğan ve eşi Emine Hanım bir süre dans gösterisini izledikten sonra ellerinde Türk ve Tanzanya bayrağı olan Tanzanya vatandaşlarının arasından yürüdü. Binanın girişinde Erdoğan davul çaldı. Daha sonra iki lider birbirlerine hediye takdim etti. Erdoğan'a 2 metre uzunluğunda ve üzerinde çok sayıda insan figürünün bulunduğu ahşap bir heykel ve Kilimanjaro Dağı'nın resmedildiği bir tablo hediye edildi.

HALKIMIZ TARİHE GEÇTİ
Heykelin Türk ve Tanzanya halklarının dostluğunu sembolize ettiği belirtildi. Tanzanya Cumhurbaşkanı Magufuli, "Umarım bir dahaki ziyaretinizde Kilimanjaro Dağı'nı görme fırsatınız olur" dedi. Erdoğan ise mevkidaşına üzerinde 17. yüzyıl motifleri bulunan yün bir Uşak halısı hediye etti. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ve Tanzanya arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın açıklamasında şöyle dedi:

Türkiye, 15 Temmuz gecesi bir terör örgütünün darbe girişimine maruz kalmıştır. Aralarında kadınların, gençlerin, yaşlıların, çocukların da olduğu 248 insanımız darbeciler tarafından şehit edilmiş, 2 bin 193 vatandaşımız yaralanmıştır.

7'Den 70'e milletimizin tamamı sokaklara çıkarak o gece tarihe geçecek bir mücadeleyle ülkesine, demokrasisine ve meşru yönetimine sahip çıkmıştır. Gerek adli, idari ve güvenlik birimlerimizin tespitleri, sanık ifadeleri bu kanlı teşebbüsün failinin FETÖ olduğunu ortaya koymuştur.

Bu örgüt sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için de büyük bir tehdittir. Bunu bir dost olarak, kardeş olarak söylemek zorundayım.

Biz tüm dostlarımızı, bizim yaşadığımız sıkıntılara, acılara maruz kalmamaları için bilgilendiriyoruz. Kıta genelinde örgüte karşı verdiğimiz mücadelede dostum Magufuli'nin desteğine güveniyorum. Bizler bu terör şebekesinin Afrika'dan temizlenmesinde Maarif Vakfı, TİKA ve diğer kuruluşlarımızla sorumluluk üstlenmeye hazırız.
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