Doktor bu ne

Sağlık alanındaki ihmaller, insan hayatını tehdit etti. Mersin'de yaşayan 8 aylık hamile olan 2 çocuk annesi Remziye Coşkun (22), 10 Ocak günü mide ağrısı şikayetiyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne gitti. Genç kadın, ilaç verilerek evine gönderildi. Coşkun'un durumu, 2 saat sonra kötüleşti. Evinde fenalaşan ve tekrar aynı hastanenin acil servisine götürülen genç kadının beyin kaması geçirdiği belirlendi. Acil ameliyata alınan Coşkun, sezaryenle kız bebeğini dünyaya getirdi. Bebek, erken doğum nedeniyle kuvözde tedaviye alınırken, anne Coşkun Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Cafer Coşkun ise eşinin hastanenin ihmali sonucu ölüm-kalım savaşı verdiğini söyledi. Coşkun, Tarsus Devlet Hastanesi Acil Servisi doktorları hakkında zamanında gerekli müdahaleyi yapmadıklarını iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Eşinin bilincinin kapalı olduğunu belirten Coşkun, "Ben eşime acil serviste gerekli müdahalenin yapılmadığını bu nedenle beyin kanaması geçirdiğini düşünüyorum. Bebeğimiz, hala kuvözde. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi. İhmal iddialarıyla ilgili Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de idari soruşturma başlattığı öğrenildi.