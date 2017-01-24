Doktor bu ne

8 aylık hamile Remziye Coşkun, mide ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Burada ilaç verilerek evine gönderildi. 2 saat sonra beyin kanaması geçirdi. Karnındaki bebeği sağlıklı olarak doğan genç kadın, ölümle burun buruna geldi. Doktor ihtimali ise yargıya intikal etti
Sağlık alanındaki ihmaller, insan hayatını tehdit etti. Mersin'de yaşayan 8 aylık hamile olan 2 çocuk annesi Remziye Coşkun (22), 10 Ocak günü mide ağrısı şikayetiyle TarsusDevlet Hastanesi'ne gitti. Genç kadın,ilaç verilerek evine gönderildi. Coşkun'un durumu, 2 saat sonra kötüleşti. Evinde fenalaşan ve tekrar aynı hastanenin acil servisine götürülen genç kadının beyin kaması geçirdiği belirlendi. Acil ameliyata alınan Coşkun, sezaryenle kız bebeğini dünyaya getirdi. Bebek, erken doğum nedeniyle kuvözde tedaviye alınırken, anne Coşkun Mersin ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Cafer Coşkun ise eşinin hastanenin ihmali sonucu ölüm-kalım savaşı verdiğini söyledi. Coşkun, Tarsus Devlet Hastanesi AcilServisi doktorları hakkında zamanında gerekli müdahaleyi yapmadıklarını iddiasıyla savcılığasuç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Eşinin bilincinin kapalı olduğunu belirten Coşkun, "Ben eşime acil serviste gerekli müdahalenin yapılmadığını bu nedenle beyin kanaması geçirdiğini düşünüyorum. Bebeğimiz, hala kuvözde. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi. İhmal iddialarıyla ilgili Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de idari soruşturma başlattığı öğrenildi.
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