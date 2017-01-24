Ağrı'nın Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay'ın yerine, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Akhan, Doğubayazıt halkının yıllardır belediyeden hizmet göremediğini belirterek, "Yıllardır belediyeden doğru dürüst hizmet görmeyen Doğubayazıtlılar, bundan sonra devlet-millet iş birliğiyle hak ettiği hizmeti alacak." dedi.

Ulaş Akhan, ilçe halkının gerek 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, gerekse PKK terör örgütüne prim vermeyen kararlı duruşuyla devletinin yanında olduğunu herkese gösterdiğini anlatarak, "Şimdi artık çalışma zamanı. Halkımızla el ele verip, var gücümüzle ilçemizi modern dünyaya ayak uyduracak seviyeye getirmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile İstanbul ve Şanlıurfa'da dün, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün kırsal alanı ile şehir yapılanması arasında bağlantıyı kuran iş birlikçi yapılanmanın deşifre edilmesi ve Doğubayazıt Belediyesi kaynaklarının örgüte aktarılması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

Operasyonda, aralarında HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay'ın yanı sıra Doğubayazıt Belediyesinin sözde eş başkanı D.T, belediye meclis üyeleri B.Ö, G.Ö, M.Ş, M.A.D, B.Ç, M.E, B.E, Z.A.K, N.Ö, M.A, H.K. ve aynı belediyenin yazı işleri müdürü M.E.A. da gözaltına alınmıştı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, bir adet sözde "serhat eyalet komutanlığı"na yazılan doküman, sözde örgütü simgeleyen bez parçası, dijital materyaller, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait çok sayıda kitap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ele geçirilmişti.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.