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'ın sı yakalandı

'in Elbeyli ilçesinde düzenlenen da, olduğu belirlenen Suriye uyruklu gözaltına alındı.

DEAŞın keskin nişancısı yakalandı

'in Elbeyli ilçesinde düzenlenen da, olduğu belirlenen Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Elbeyli İlçe Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü 'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, sağ gözü bandajlı ve dikişli bir kişi gözaltına alındı.

Zanlının sorgusunda, Suriye uyruklu DEAŞ üyesi İ.M. olduğu, kardeşleri Y.M. ve A.M. ile örgüt içinde aktif faaliyetlerde bulunduğu ve keskin nişancı olarak görev yaptığını itiraf ettiği belirtildi.

Ayrıca zanlının Suriye'nin Rakka kenti yakınlarında çıkan bir çatışmada sağ gözünden yaralandığı tespit edildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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  • 24 Ocak 2017, Salı 18:47
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