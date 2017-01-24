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temizliği

ByLock temizliği
15 Temmuz sonrası 'nden 6 bin 513 FETÖ'cü asker ihraç edildi. Bu askerlerin 2 bin 500'ünün MİT'in ByLock listesinde yer aldığı için ordudan atıldığı belirtildi. İhraçların ise generalinden uzman erbaşına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığı kaydedildi.

YÜKSEL TOPAL

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