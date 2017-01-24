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Bombalı eylem hazırlığındaki kalleşler

’nın Ceylanpınar ilçesinde bombalı saldırı hazırlığında olan PKK/PYD terör örgütü üyesi 5 kişi . Suriye’de eğitimi alan örgüt mensubunun ülke içerisinde başta metropol iller olmak üzere canlı bomba eylemi yapacaklarını ifade ettikleri öğrenildi.

Bombalı eylem hazırlığındaki kalleşler yakalandı

'nın Ceylanpınar ilçesinde bombalı saldırı hazırlığında olan PKK/PYD terör örgütü üyesi 5 kişi .

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, PKK/PYD üyesi 5 kişinin sınırdan geçiş yaparak Şanlıurfa'da başta güvenlik güçleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bombalı saldırılarda bulunulacağı bilgisini aldı. Konuyla ilgili operasyon yapan ekipler, A.A., A.H. ve M.F.A. ile isimleri öğrenilemeyen 2 şahsı gözaltına aldı.

CANLI BOMBA EYLEMİ YAPACAKLARDI
Gözaltına alınan zanlıların ifadelerinde Şanlıurfa'da kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlik ve emniyet güçleri hakkında eyleme yönelik bilgi toplama faaliyetlerinde bulunacakları, Suriye'de eğitimi alan örgüt mensubunun ülke içerisinde başta metropol iller olmak üzere canlı bomba eylemi yapacaklarını ifade ettikleri öğrenildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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  • 24 Ocak 2017, Salı 18:10
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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yşl yşl

bu hainler niye sağ yakalanıyor şaşıyorum yakalanmasalar nice masum insanların kanına gireceklerdi iblisler

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 24.01.2017 21:12
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