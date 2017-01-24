Bombalı eylem hazırlığındaki kalleşler yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bombalı saldırı hazırlığında olan PKK/PYD terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, PKK/PYD üyesi 5 kişinin sınırdan geçiş yaparak Şanlıurfa'da başta güvenlik güçleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bombalı saldırılarda bulunulacağı bilgisini aldı. Konuyla ilgili operasyon yapan ekipler, A.A., A.H. ve M.F.A. ile isimleri öğrenilemeyen 2 şahsı gözaltına aldı.
CANLI BOMBA EYLEMİ YAPACAKLARDI
Gözaltına alınan zanlıların ifadelerinde Şanlıurfa'da kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlik ve emniyet güçleri hakkında eyleme yönelik bilgi toplama faaliyetlerinde bulunacakları, Suriye'de canlı bomba eğitimi alan örgüt mensubunun ülke içerisinde başta metropol iller olmak üzere canlı bomba eylemi yapacaklarını ifade ettikleri öğrenildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
kalan karakter 1000
bu hainler niye sağ yakalanıyor şaşıyorum yakalanmasalar nice masum insanların kanına gireceklerdi iblisler
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.