‘Bir kereden bir şey oldu’

Her gün ocakları yıkan insanların hayatını karartan uyuşturucu, Aydın'da henüz hayatının baharındaki bir gencin ölümüne neden oldu. Arkadaşlarının 'Bir kereden bir şey olmaz' diye uyuşturucu verdiği 18 yaşındaki M.T. kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. M.T. kılınan cenaze namazının ardından Ovaeymir Mezarlığı'nda topağa verildi.