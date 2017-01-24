Yol Durumu
  1. Halk isterse!
  2. Kız kaçırma cinayeti

‘Bir kereden bir şey oldu’

‘Bir kereden bir şey oldu’
Her gün ocakları yıkan insanların hayatını karartan uyuşturucu, Aydın'da henüz hayatının baharındaki bir gencin ölümüne neden oldu. Arkadaşlarının 'Bir kereden bir şey olmaz' diye uyuşturucu verdiği 18 yaşındaki M.T. kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. M.T. kılınan cenaze namazının ardından Ovaeymir Mezarlığı'nda topağa verildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar