Başsavcıdan FETÖ itirafları

FETÖ darbe soruşturması kapsamında çarpıcı itiraflarda bulunan Diyarbakır eski Başsavcısı Durdu Kavak, örgütün yargı yapılanmasını anlattı. Kavak, yargıdakitüm önemli kararlarıFETÖ adına 9 kişilikekibin aldığını açıkladı. Bu isimleri FETÖ'nün yargıdaki çatı yapılanması olarak tanımladı. "Çatı ekibinin kararı olmadan yargıda hiçbir işlem yapılamazdı. Adalet Bakanlığı Eski Teftiş Kurulu Başkan yardımcısı Selahattin Atalay ise bu kişilerin manevi abisiydi" ifadelerini kullandı.
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