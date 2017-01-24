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Başsavcıdan itirafları

Başsavcıdan FETÖ itirafları
FETÖ darbe soruşturması kapsamında çarpıcı itiraflarda bulunan Diyarbakır eski Başsavcısı , örgütün yargı yapılanmasını anlattı. Kavak, yargıdaki tüm önemli kararları FETÖ adına 9 kişilik ekibin aldığını açıkladı. Bu isimleri 'nün yargıdaki çatı yapılanması olarak tanımladı. "Çatı ekibinin kararı olmadan yargıda hiçbir işlem yapılamazdı. Adalet Bakanlığı Eski Teftiş Kurulu Başkan yardımcısı Selahattin Atalay ise bu kişilerin manevi abisiydi" ifadelerini kullandı.

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