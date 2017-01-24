Başbakan'dan Merkez'in faiz kararına ilişkin açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, " Hesabını yapar kararını verir, biz onun işine bulaşmıyoruz. O da bizim işimize bulaşmaz" dedi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz koridorunun üst bandını yüzde 8,50'den yüzde 9,25'e ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranını da yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltti..