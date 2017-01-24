Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, " Hesabını yapar kararını verir, biz onun işine bulaşmıyoruz. O da bizim işimize bulaşmaz" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz koridorunun üst bandını yüzde 8,50'den yüzde 9,25'e ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranını da yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltti..
Başbakan'dan Merkez'in faiz kararına ilişkin açıklama
Başbakan Binali Yıldırım Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin " Hesabını yapar kararını verir, biz onun işine bulaşmıyoruz. O da bizim işimize bulaşmaz" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, " Hesabını yapar kararını verir, biz onun işine bulaşmıyoruz. O da bizim işimize bulaşmaz" dedi.
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