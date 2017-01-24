Astana’da ilk hedef

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriyeli silahlı muhalifler ve rejimin bir araya geldiği tarihi zirvede, taraflar yüz yüze görüşmemekte ısrarlı.Şam rejimini temsil eden ve söylediğiyalanlarla birçok kez skandalaimza atan Suriye'nin BM BüyükelçisiBeşar el Caferi, muhalefet temsilcilerini provokatif ve aşağılayıcı bir dil kullanmakla itham etti. Türkiye,Rusya ve İran'ın hazırladığı bildirgenin taslak metnine göre, ateşkesin ihlal edilmeden uygulanması için üçlü bir mekanizma kurmak olduğu belirtildi. 3ülke de bu konuda adımlar attı.
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