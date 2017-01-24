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’da ilk hedef

Astana’da ilk hedef
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriyeli silahlı muhalifler ve rejimin bir araya geldiği tarihi zirvede, taraflar yüz yüze görüşmemekte ısrarlı. Şam rejimini temsil eden ve söylediği yalanlarla birçok kez skandala imza atan Suriye'nin BM Büyükelçisi Beşar el Caferi, muhalefet temsilcilerini provokatif ve aşağılayıcı bir dil kullanmakla itham etti. Türkiye, Rusya ve İran'ın hazırladığı bildirgenin taslak metnine göre, ateşkesin ihlal edilmeden uygulanması için üçlü bir mekanizma kurmak olduğu belirtildi. 3 ülke de bu konuda adımlar attı.
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