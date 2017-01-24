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’daki yurt faciasında 4 tahliye

Aladağ’daki yurt faciasında 4 tahliye
Adana 'da 29 Kasım günü yaşanan facia, Türkiye'yi kahretti. Öğrenci yurdunda çıkan da 11'i öğrenci 12 kişi can verdi. Facianın ardından öğrencilerin ihmaller zincirine kurban gittiği belirlendi. 4 Aralık'ta yurt müdürü Cumali Genç, müdür yardımcısı İsmail Uğur ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davaya bakan mahkeme, 4 dernek yöneticisini, tutuksuz yargılanmak üzere, tahliye etti.
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