Aladağ’daki yurt faciasında 4 tahliye

Adana Aladağ'da 29 Kasım günü yaşanan facia, Türkiye'yi kahretti. Öğrenci yurdunda çıkan yangında 11'iöğrenci 12 kişi can verdi. Facianın ardından öğrencilerin ihmaller zincirine kurban gittiği belirlendi. 4 Aralık'ta yurt müdürü Cumali Genç, müdür yardımcısı İsmail Uğur ile Aladağ Kurs ve OkulTalebelerine Yardım Derneği'nin yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davaya bakan mahkeme, 4 dernek yöneticisini, tutuksuz yargılanmak üzere, tahliye etti.
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