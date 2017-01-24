74’lük sapığa 30 yıl hapis!

İğrenç olay geçen yıl Mayıs ayında Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde yaşandı. YunusÇetin (74), komşularının 7 yaşındaki kızı A.B.'yi 'Sana para vereceğim' diyerek kandırıp evine götürdü. Burada A.B.'ye istismarda bulunduğu sırada kızın ablası geldi. Kızın elbiselerini düzelterek 'Bir şey yapmadım' diyen Yunus Çetin, ertesi gün yine A.B.'yi taciz etti. Küçük kızın ailesinin şikayeti üzerine tutuklanan sapık, dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Yunus Çetin'i'cinsel istismar' suçundan 20 yıl ve 'hürriyetitahdit' suçundan 10 yıl olmaküzere toplam 30 yıl hapse mahkum etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.