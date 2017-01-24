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74’lük sapığa 30 yıl hapis!

74’lük sapığa 30 yıl hapis!
İğrenç olay geçen yıl Mayıs ayında Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde yaşandı. Yunus Çetin (74), komşularının 7 yaşındaki kızı A.B.'yi 'Sana para vereceğim' diyerek kandırıp evine götürdü. Burada A.B.'ye istismarda bulunduğu sırada kızın ablası geldi. Kızın elbiselerini düzelterek 'Bir şey yapmadım' diyen Yunus Çetin, ertesi gün yine A.B.'yi taciz etti. Küçük kızın ailesinin şikayeti üzerine tutuklanan , dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Yunus Çetin'i 'cinsel istismar' suçundan 20 yıl ve 'hürriyeti tahdit' suçundan 10 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapse mahkum etti.
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