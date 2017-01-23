Yunanistan'ın, bugün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve iltica talebinde bulunan 8 darbeci subay hakkında nihai kararı vermesi bekleniyordu.
Tüm subaylar bugün bir kez daha mahkemeye getirildi. Takım elbise giydikleri görülen darbeci subayların kelepçesiz olmaları dikkat çekti.
KARAR 26 OCAK'TA
Atina Yüksek Mahkemesi, 8 darbeci subay hakkında alınması beklenen kararı 26 Ocak'a erteledi.
Yunanistan'ın, bugün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve iltica talebinde bulunan 8 darbeci subay hakkında nihai kararı vermesi bekleniyordu. Atina Yüksek Mahkemesi, bir hakimin kaza geçirmesi ve 2 hakimin de kesin kararını henüz iletmemesi nedeniyle 26 Ocak'a 15.00'e (TSİ 16.00) erteledi.
Yunanistan'a kaçan hainler hakkında önemli gelişme!
Atina Yüksek Mahkemesi, 8 darbeci subay hakkında alınması beklenen kararı 26 Ocak’a erteledi.
Yunanistan'ın, bugün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve iltica talebinde bulunan 8 darbeci subay hakkında nihai kararı vermesi bekleniyordu.
kalan karakter 1000
yunanistandaki fetocularin arkasinda almanya var buna iyi dikkat edelim:
biz de yuanistana bi guzellik yapariz,.!!!
NİYE BU HAİNLER ÖZENLE TURİST GİBİ GELİYOR ,KELEPÇE NERDE KARDEŞİM ,SORUMLULAR KİMLERSE HEMEN FETO SEVİCİLİKTEN TUTUKLANSIN,,,
Muhtemelen iade etmeyip yunan ordusuna asker yaparlar, çok yakışır.Yalnız bu hain alçaklarla yunanistanın işi bitince bu vadesi dolacak alçaklara yapılan işlemi yapacaklar.Bu şerefsizlerin donlarına kadar bütün ihtiyaçlarını bu Kahraman Halk karşıladı ve malesef bedava pilotaj eğitimi ve makinist eğitimi verildi.Devletimizin yapacağı hemen Vatandaşlıktan atıp oyak ikramiyesi dahil tüm mal varlıklarını yaptıkları alçaklık için tazmin etmek.
gavurdan dost domozdan post olmaz bunu iyce bilin CHP liler
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.