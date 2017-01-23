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'a kaçan hainler hakkında önemli gelişme!

Atina Yüksek Mahkemesi, 8 ci subay hakkında alınması beklenen kararı 26 Ocak’a erteledi.

Yunanistana kaçan hainler hakkında önemli gelişme!

'ın, bugün 15 Temmuz girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve iltica talebinde bulunan 8 darbeci subay hakkında nihai kararı vermesi bekleniyordu.

Tüm subaylar bugün bir kez daha mahkemeye getirildi. Takım elbise giydikleri görülen darbeci subayların kelepçesiz olmaları dikkat çekti.



KARAR 26 OCAK'TA
Atina Yüksek Mahkemesi, 8 darbeci subay hakkında alınması beklenen kararı 26 Ocak'a erteledi.

Yunanistan'ın, bugün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve iltica talebinde bulunan 8 darbeci subay hakkında nihai kararı vermesi bekleniyordu. Atina Yüksek Mahkemesi, bir hakimin kaza geçirmesi ve 2 hakimin de kesin kararını henüz iletmemesi nedeniyle 26 Ocak'a 15.00'e (TSİ 16.00) erteledi.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi 12:29
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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nergiz nergiz

yunanistandaki fetocularin arkasinda almanya var buna iyi dikkat edelim:

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evet1
hayır0
cevapla 23.01.2017 20:12
vtnds vtnds

biz de yuanistana bi guzellik yapariz,.!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.01.2017 17:00
ZEKO ZEKO

NİYE BU HAİNLER ÖZENLE TURİST GİBİ GELİYOR ,KELEPÇE NERDE KARDEŞİM ,SORUMLULAR KİMLERSE HEMEN FETO SEVİCİLİKTEN TUTUKLANSIN,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 23.01.2017 15:24
Adnan Adnan

Muhtemelen iade etmeyip yunan ordusuna asker yaparlar, çok yakışır.Yalnız bu hain alçaklarla yunanistanın işi bitince bu vadesi dolacak alçaklara yapılan işlemi yapacaklar.Bu şerefsizlerin donlarına kadar bütün ihtiyaçlarını bu Kahraman Halk karşıladı ve malesef bedava pilotaj eğitimi ve makinist eğitimi verildi.Devletimizin yapacağı hemen Vatandaşlıktan atıp oyak ikramiyesi dahil tüm mal varlıklarını yaptıkları alçaklık için tazmin etmek.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 23.01.2017 15:07
kosovali kosovali

gavurdan dost domozdan post olmaz bunu iyce bilin CHP liler

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 23.01.2017 14:50
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