Yunanistan'ın, bugün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve iltica talebinde bulunan 8 darbeci subay hakkında nihai kararı vermesi bekleniyordu.



Tüm subaylar bugün bir kez daha mahkemeye getirildi. Takım elbise giydikleri görülen darbeci subayların kelepçesiz olmaları dikkat çekti.







KARAR 26 OCAK'TA​

Atina Yüksek Mahkemesi, 8 darbeci subay hakkında alınması beklenen kararı 26 Ocak'a erteledi.



Yunanistan'ın, bugün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve iltica talebinde bulunan 8 darbeci subay hakkında nihai kararı vermesi bekleniyordu. Atina Yüksek Mahkemesi, bir hakimin kaza geçirmesi ve 2 hakimin de kesin kararını henüz iletmemesi nedeniyle 26 Ocak'a 15.00'e (TSİ 16.00) erteledi.



